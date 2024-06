Egmont Ehapa Media GmbH

EPK jetzt Downloaden! 90 Jahre Donald Duck mit Story House Egmont

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Wir haben ein umfangreiches EPK/APK zum 90. Jubiläum von Donald Duck erstellt: Großmeister und Comic-Zeichner Giorgio Cavazzano verrät sein Erfolgsrezept zum Storytelling, die Zeichnerin Giada Perissinotto wünscht der Ente mehr Geduld und Sprachakrobat Peter Krause quakt dem Jubilar ein Ständchen. Auch Prominente gratulieren Donald Duck zum großen Jubiläum und schwelgen in Kindheitserinnerungen. Mit dabei sind u. a. Jan SEVEN Dettwyler, Tim Niedernolte, Andy Borg, Ronja Forcher, Christian Wück und viele mehr. Außerdem gibt es Bildmaterial aus der "LTB- und Magazin-Druckerei". Am 9. Juni 1934 hatte Donald Duck seinen ersten weltweiten Auftritt in dem Zeichentrickfilm "Die kluge kleine Henne".

Registrieren Sie sich unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum "90 Jahre Donald Duck". Nach Ihrer Freischaltung können Sie mit dem Herunterladen des EPK/APK beginnen.

EPK/APK 90 Jahre Donald Duck 2024

01_EPK_Magazin-Druckerei "DONALD"

02_EPK_LTB-Druckerei

03_EPK_Animations-Clip Magazin und LTB

04_EPK_APK_Itv_Ulrich Schröder und Zeichnung im Zeitraffer

05_EPK_Itv_Wolf Stegmaier

06_EPK_APK_Itv_Jörg Risken

07_EPK_APK_Itv_Peter Krause

08_EPK_Prominente gratulieren

09_EPK_APK_Itv_Giorgio Cavazzano und Zeichnung im Zeitraffer

10_EPK_APK_Itv_Giada Perissinotto und Zeichnung im Zeitraffer

11_EPK_APK_Itv_Andrea Freccero und Zeichnung im Zeitraffer

EPK als MXF-Datei (XDCAM HD 422, 50MBit/s)

EPK als MPEG-4-Datei (1920x1080, 6 MBit/s)

APK als Wav

Nutzungsbedingungen APK / EPK

Hiermit übertragen wir die Senderechte für das von uns übersandte EPK/APK zu folgenden Nutzungsbedingungen:

Bitte geben Sie folgende Quellenangaben im Text/Voiceover an:

Bewegtbild, Interviews, Schnittbilder: Story House Egmont

Animationen + Illustrationen: ©2024 Disney/Story House Egmont

Online bitte verlinken mit www.egmont.de

Ihre Beiträge können in beliebiger Länge produziert werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an den Pressekontakt:

Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell