Egmont Ehapa Media GmbH

Geldgeschäfte mit Asterix - Wie die Gallier seit 65 Jahren wirtschaften

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Im 65. Jubiläumsjahr von Asterix und Obelix hagelt es nicht nur Backpfeifen, sondern auch jede Menge Lesefutter. Zum Start der Feierlichkeiten erscheint am 6. Februar der Sonderband "Asterix: Pecunia non olet - Wirtschaft im Wandel der Zeit" im Handel. Dieser fünfte Band aus der beliebten Reihe der Asterix-Sachbücher von Bernard-Pierre Molin erklärt ebenso fundiert wie humorvoll, wie die Geldgeschäfte in der Antike, der Handel im Wandel der Zeit und die Ökonomie der Gegenwart funktionieren - natürlich anhand zahlreicher Bildbeispiele aus der Welt der Gallier.

Auch wenn Asterix mit Begriffen wie Mehrwertsteuer oder Bruttoinlandsprodukt noch nichts am Helm hatte, ist doch das Thema Wirtschaft in seinen mittlerweile 40 Abenteuern durch Darstellungen wie des Hinkelsteinhandels, des prall mit Münzen gefüllten Kupferkessels, Schweizer Banken und römischer Dekadenz stets präsent. Ein Sachbuch, welches auf jeden Fall Schwung in die Hörsäle der Universitäten oder in die Schulen bringt.

"Asterix: Pecunia non olet - Wirtschaft im Wandel der Zeit" (Flexcover EUR 18,00 - ISBN: 978-3-7704-0594-7) ist ab dem 6. Februar im Handel und auch online im Egmont Shop ( www.egmont-shop.de) erhältlich.

Ab jetzt gibt es monatliche Neuerscheinungen rund um das Thema Asterix. Mit dabei sind viele Idefix-Alben, das beliebte Magazin "Asterix MAX", diverse Mundartalben und eine neue Komplettausgabe der "Edition Omnibus". Wir informieren Sie regelmäßig über die Jubiläums-Highlights. Mehr Asterix bis zum Geburtstag am 29. Oktober geht nicht. Der Meinung wären sicherlich auch die genialen Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo, dessen Comicgeschichten Millionen Leser:innen rund um den Globus seit über sechs Jahrzehnten begeistern.

Für Interviews mit dem Asterix-Verleger Wolf Stegmaier, sowie bei Interesse an Rezensionsexemplaren, wenden Sie sich gern an den Pressekontakt.

Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell