Feinschmecker-Comic mit TV-Koch Nelson Müller im Micky Maus- Magazin!

Ab dem 15. September bringt Sternekoch Nelson Müller - alias Nelson Knüller - sämtliche Kochtöpfe in Entenhausen zum Überkochen. Das kann mit einer gehörigen Portion Humor und dem passenden Erfolgsrezept gelingen.

"Die beste Küchen-Show, die ich je hatte, ist die mit Donald Duck und Co. im Micky Maus-Magazin. Ich bin stolz darauf, ab jetzt ein Teil von Entenhausen zu sein. Ich liebe es!", sagt Nelson Müller zu seinem Auftritt als Nelson Knüller im Micky Maus-Magazin.

In Entenhausen läuft Dagoberts Restaurant nicht mehr besonders gut. Frischer Wind muss her. Da Bertel gerne spart, versucht er es mit Donald Duck als Chefkoch. Doch Donald macht seinem Ruf als Tollpatsch auch am Herd alle Ehre. Klar, dass professionelle Hilfe gebraucht wird, um das Restaurant vor der Pleite zu retten, und da kommt Nelson Knüller ins Spiel. Der neue Meisterkoch von Entenhausen bringt nicht nur delikate Kochkünste mit sich, sondern auch den eifersüchtigen Donald Duck zum Überkochen. Fans können sich auf einen echten Comic-Leckerbissen freuen!

Der Comic-Spaß mit Nelson Müller im Micky Maus-Magazin Nr. 20 (EUR 4,50) ist ab dem 15.09.2023 im Handel erhältlich sowie im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich.

