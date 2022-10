H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG

50 Jahre Erfahrung zahlen sich aus: Pallhuber erhält abermals Auszeichnung "Haus der prämierten Weine 2022"

Langenlonsheim/Nahe (ots)

Als eines der führenden Unternehmen in der Weinbranche bietet die Pallhuber Gruppe seinen Kunden mit hochwertigen Qualitätsweinen Genussmomente der Extraklasse. Langjährige Erfahrung und die sorgfältige Auswahl der Erzeugnisse hat für das Weinhaus absolute Priorität - und das mit Erfolg. Erneut hat der Familienbetrieb die Auszeichnung "Haus der prämierten Weine 2022" erhalten.

"Lust auf Genuss" - das ist seit nunmehr fünf Jahrzehnten die Firmenphilosophie der Pallhuber Gruppe. Dank dieser langjährigen Erfahrung und der ausgezeichneten Qualität der Weine kann das Weinhaus seinen zahlreichen Kunden immer wieder neue und unvergessliche Genussmomente auf höchstem Niveau bieten. Hierfür verkosten die Weinexperten jedes Jahr bis zu 3.000 Erzeugnisse aus der Region, Europa und der ganzen Welt. Daraus ergibt sich ein breit gefächertes Angebot an Spitzenweinen, exquisiten Likören, erlesenen Spezialitäten und hochwertigen Direktsäften, die die erfahrenen Genussberater ihren Kunden im Rahmen einer persönlichen Beratung präsentieren. Für die sorgfältige Auswahl an Qualitätsprodukten erhält der Familienbetrieb erneut die Auszeichnung "Haus der prämierten Weine". Angesichts des 50. Jubiläums, das Pallhuber in diesem Jahr feiert, ist die Prämierung eine besondere Ehre.

Pallhuber-Weine gewinnen Kammerpreismünzen in Gold, Silber und Bronze

Als eines der Weinhäuser mit einer repräsentativen Anzahl von Weinen ist Pallhuber auch in diesem Jahr mit zahlreichen Medaillen der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Die Kammerpreismünzen in Gold, Silber und Bronze gelten als das Markenzeichen prämierter Winzer in Rheinland-Pfalz. Sie werden nur an Weine und Erzeugnisse vergeben, die in Geruch, Geschmack und Harmonie den Durchschnitt übertreffen. Als Bewertungsgrundlage dient das Bewertungsschema für die amtliche Qualitätsweinprüfung, das in der Weinverordnung festgeschrieben ist. Jeder verkostete Wein oder Sekt wird mit einer Punktzahl bewertet, wobei Erzeugnisse mit 4,5 bis 5,0 Punkten eine Goldene Kammerpreismünze erhalten. Die Silberne und Bronzene Kammerpreismünze gibt es bei einer Qualitätszahl von 4,0 bis 4,49 bzw. 3,5 bis 3,99. Darüber hinaus wird ausgezeichneten Winzern, Kellereien und Erzeugergemeinschaften mit besonders vielen Medaillen von der Landwirtschaftskammer und dem Ministerium für Landwirtschaft und Weinbau ein Hausschild verliehen, das auf die Prämierungserfolge hinweist.

Beim diesjährigen größten regionalen Qualitätswettbewerb für Wein und Sekt hat sich die Pallhuber Gruppe gleich über eine Vielzahl an Medaillen in Gold, Silber und Bronze freuen können und ist dafür als "Haus der prämierten Weine 2022" gekürt worden. Eine Kammerpreismünze in Gold hat unter anderem der Kundenliebling "Weißburgunder trocken" gewonnen. Der Qualitätswein, der optisch mit einem hellen zarten Gelb und silbrigen Farbreflexen beeindruckt, überzeugt im Geruch mit fruchtigen Nuancen aus gelben Äpfeln, Birnen, Aprikosen und einer feinen floralen Note. Geschmacklich kommt der Weißburgunder lebendig und frisch daher.

Jubiläumswein ausgezeichnet: "Eine wunderbare Reise ins Jahr 1972"

Darüber hinaus haben mit dem "Dornfelder" und der "Kerner Spätlese" zwei weitere Kundenlieblinge aus dem Hause Pallhuber eine Preismünze in Silber erhalten. Während sich beim "Dornfelder" feine Fruchtaromen von Johannisbeeren, Brombeeren und Kirschen entfalten, verwöhnt die "Kerner Spätlese" mit einem aromatischen Bukett aus Birnen, Äpfeln und Honig.

Besonders stolz ist das Weinhaus darauf, dass mit "Pallhubers Meisterstück - Riesling Auslese" und dem "Langenlonsheimer Riesling" zwei Jubiläumsweine prämiert worden sind. Die Geschäftsführer Thomas Hägele und Ralf Mais sind begeistert.

"Der Langenlonsheimer Riesling ist mit seiner Ausstattung von damals eine wunderbare Reise ins Jahr 1972. Ein Klassiker, der mich und bestimmt auch einige unserer Kunden in Erinnerungen schwelgen lässt und dabei mit großartigem Trinkgenuss begeistert", unterstreicht Ralf Mais seine Freude.

Er überzeugt vor allem durch seine klare und gradlinige Rieslingfrucht. Zum Geschmack von saftigen Pfirsichen und Aprikosen gesellen sich zudem Anklänge von Johannisbeere sowie mineralische Nuancen, die die Langenlonsheimer Kiesböden heraufbeschwören.

Die Prämierung der Weine sowie die Auszeichnung als "Haus der prämierten Weine 2022" wirkt wie die Krönung des 50-jährigen Jubiläums, das die Pallhuber-Gruppe in diesem Jahr begeht. Umso motivierter blickt das gesamte Team in die Zukunft und nimmt den erneuten Medaillenregen zum Ansporn, seinen Kunden auch weiterhin unkomplizierten Weingenuss in höchster Qualität zu bieten.

Original-Content von: H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell