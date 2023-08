Egmont Ehapa Media GmbH

Minipli und gelber Schnabel - Atze Schröder als Stargast im Lustigen Taschenbuch

"Hömma, nu kipp mich nich ausse Latschen ... dat Lustig Taschenbuch in unsert Sprache!" Ab dem 8. August erscheint Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) Mundart auf Ruhrdeutsch. Mit dabei ist Comedian Atze Schröder. Als duckifizierter Stargast und Co-Autor des LTB Mundart sorgt der gebürtige Ruhrpottler für feinste Unterhaltung.

"Es ist eine besondere Ehre, Teil des Entenhausen-Kosmos zu sein. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung", sagt Atze Schröder zu seinem Auftritt im LTB.

Mit gelbem Schnabel, Minipli und cooler Brille schlüpft Atze Schröder in die Rolle des Stilberaters und sorgt für das perfekte "Steiling" unter den Ducks. Daisy Duck, von sich selbst überzeugte Fashion-Queen, will Donald in moderner Klamotte sehen und braucht dabei Unterstützung von einem echten Profi. Im Handumdrehen verwandelt sich Atze Schröders Trinkhalle in eine coole Boutique. Die Szenerie gleicht der Fashion Week - natürlich in lustig. Da bleibt garantiert kein Auge trocken.

Auf Kohle geboren, das ist Ruhrdeutsch: Ein bisschen rau an der Oberfläche, aber mit einem großen Schuss Bodenständigkeit und Geradlinigkeit versehen. So wird aus Lockenkopf "Krüsselkopp" und aus Freude "Spaß inne Backen". Fans können sich auf acht aufregende Geschichten freuen.

Der Comicspaß mit Atze Schröder im LTB Mundart Ruhrdeutsch Nr. 6 (EUR 5,99) ist ab dem 08.08.2023 im Handel erhältlich und auch im Egmont Shop www.egmont-shop.de.

