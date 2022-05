Egmont Ehapa Media GmbH

Die Fantastischen Vier geben erstes Konzert im Micky Maus-Magazin

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

In Entenhausen steht das Mega-Comic-Highlight des Jahres an: "Die Fantastischen Vier" sind ab dem 13. Mai als Enten im Micky Maus-Magazin zu bestaunen. Dort begeistern Smudo, Michi Beck, Thomas D. und Andy Y. alle Fans mit eigener Geschichte, die natürlich von einem musikalischen Abenteuer handelt. Diese wurde übrigens höchstpersönlich von Smudo und seiner Tochter Amy erdacht.

"Amy, die Band und ich sind große Entenhausen-Fans und wir haben beim Entwickeln der Geschichte riesigen Spaß gehabt. Das ist zwar anders als einen Liedtext zu schreiben, aber unsere Hits haben wir einfach mit in die Story eingebaut. Für uns ist das echt ein Ritterschlag, mit einer eigenen Story in Entenhausen mitspielen zu dürfen - so richtig mit Entenschnabel und allem was dazu gehört."

In der Fanta 4-Story träumt Dagobert Duck davon, als Musikmanager seinen Reichtum zu vergrößern. Da er aber gar nichts von dem Business versteht und außerdem Gundel ihre verhexten Finger im Spiel hat, floppt der erste Auftritt der Band. Tick, Trick und Track übernehmen kurzerhand das Marketing und die Band feiert ihren riesigen Durchbruch - auch in Entenhausen.

Eine Erfolgsstory wie im echten Leben der Fanta 4. Seit über 30 Jahren rocken sie die größten Hallen, Stadien und Plätze der Welt. Dieses Jahr gibt es endlich wieder große Konzerte in ganz Deutschland. Am 21. Mai startet die "Für immer 30 Jahre Live Tour" in Hamburg. Das Musikhighlight des Jahres, meinen auch die Bewohner in Entenhausen.

Das Micky Maus-Magazin Ausgabe 11/22 (EUR 3,99) erscheint ab dem 13. Mai im Handel und online im Egmont Shop. Für Interviewtermine mit dem Micky Maus-Chefredakteur Marko Andric, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Das Micky Maus-Magazin richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren und erscheint alle zwei Wochen neu. Das 'Micky Maus-Magazin' zählt neben 'Walt Disney Lustiges Taschenbuch' und 'Micky Maus Comics' zu den reichweitenstärksten Kindermagazinen im Gesamtmarkt und erreicht 403.000 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren (gemäß Kinder-Medien-Monitor 2021). Die verschiedenen Produkte des Micky Maus-Portfolios sind am Kiosk und im Handel erhältlich und können im EGMONT-Shop unter

https://www.egmont-shop.de/micky bestellt werden.

Für die Vermarktung des Micky Maus-Magazins ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. Anzeigen-Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de

Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell