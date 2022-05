Egmont Ehapa Media GmbH

Goofy feiert großes Jubiläum: 90 Jahre Chaos in Entenhausen

Berlin (ots)

90 Jahre ist es mittlerweile her, seit Mickey's Revue Premiere in den Kinos feierte. In diesem Micky-Maus-Trickfilm führt der berühmte Mäuserich mit seinen Freunden eine Show mit Tanz und Musik auf. Im Publikum sitzt eine komische Gestalt, die die restlichen Anwesenden mit wieherndem Gelächter und lautstarkem Erdnussknabbern stört. Es müssen erst noch drei weitere Jahre und zahlreiche Auftritte als Nebenfigur vergehen, bis dieser verrückte Hund voller Charm und Tollpatschigkeit den Durchbruch schafft und 1935 auch endlich seinen Namen erhält, mit dem er weltberühmt wird: Goofy!

Wo wären Micky und Donald ohne ihren treuen Gefährten und die EinwohnerInnen Entenhausens ohne ihren Beschützer Supergoof? Die Egmont Comic Collection feiert diesen außergewöhnlichen Helden der Comicwelt mit einem 176-seitigen Jubelband, der alte und neue Geschichten des Entenhausener Urgesteins vereint. Unter den zwölf Geschichten des Bandes - eine bunte Mischung aus klassischen amerikanischen Comics, Geschichten der italienischen Schule und sogar einer brasilianischen Produktion - befinden sich vier deutsche Erstveröffentlichungen, zum Teil sogar aus den 1950er Jahren!

"90 Jahre Chaos" erscheint am 10. Mai im Handel (Egmont Comic Collection, EUR29.00, ISBN 978-3-7704-0267-0). Außerdem ist das Jubiläumsalbum auch Teil des am 14. Mai stattfindenden "Gratis Comic Tag", an dem Comic-Fans sich bei teilnehmenden Buchhandlungen kostenlos den 32-seitigen Comic "Die Wächter der Zeit" aus dem Album mitnehmen können.

Bereits ab dem 12. April im Handel und im www.egmont-shop.de erhältlich, ist Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) Maus Maus-Edition Nr. 16 "90 Jahre Goofy" (EUR 8.99). Auf 336 Seiten feiert Egmont Ehapa Media das große Goofy-Jubiläum und lässt die Welt des Jubilars auf den Kopf stehen. Übrigens: Auch im LTB 559 "Die beste Erfindung" wird Goofy ab dem 24. Mai 2022 (EUR 7.99) mit einer Geschichte weiter bejubelt. Alle Infos rund um das LTB gibt auf www.lustiges-taschenbuch.de

In diesem Sinne: "Hjuck" und ein Hoch auf Dich, Goofy!

Für Rezensionsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell