Egmont Ehapa Media feiert 70. Geburtstag des Micky Maus-Magazins - Benedikt Weber als Testimonial

Eine rauschende Party bedarf guter Planung. Deshalb startet ab der Ausgabe 10/2021 (erscheint am 30.04.2021) das Warm-up für das große Jubiläum des Micky Maus-Magazins.

Schon jetzt sollten sich alle Comic-Liebhaber den 20. August 2021 rot im Kalender vormerken. An diesem Tag feiert das Micky Maus-Magazin mit der Ausgabe 18/2021 seinen 70. Geburtstag! Die beispiellose Erfolgsgeschichte des im Jahr 1951 als "Walt Disney's Micky Maus: Das bunte Monatsheft" gestarteten und bis heute bei jungen wie älteren Entenhausen-Fans beliebten Magazins wird an diesem Tag mit der Jubiläumsausgabe und einem besonderen Comic von Star-Zeichner Ulrich Schröder einen weiteren Höhepunkt erleben. Neben Donald Duck, Micky Maus und Co. werden etliche Stars und Prominente das Magazin hochleben lassen.

TV-Star Benedikt Weber, unter anderem bekannt aus der erfolgreichen Disney Channel-Serie "Die Beni Challenge", wird als Testimonial die knapp viermonatigen Feierlichkeiten im Micky Maus-Magazin ab der Ausgabe 10/21 begleiten. Und nicht nur das: Er wird auch durch das exklusive Electronic Press Kit führen, das am 12. August pünktlich zum großen Jubiläum veröffentlicht wird.

Parallel zur besonderen Highlight-Ausgabe des Micky Maus-Magazins zum 70. Jubiläum erscheint ab 20.08.2021 auch ein Sonderheft. In "70 Jahre Micky Maus-Magazin: Das Beste aus 1951-2021" erwarten Fans und Comic-Liebhaber die besten Comics aus sieben Jahrzehnten inklusive interessanter historischer Fakten und Hintergrundgeschichten.

Mit bisher über 3.300 erschienenen Ausgaben und mehr als 1,3 Milliarden verkauften Heften ist die deutschsprachige Ausgabe des Micky Maus-Magazins bis heute das erfolgreichste Kinder-Magazin Europas. Ebenso wie das Magazin feiert auch die Berliner Egmont Ehapa Media GmbH ihr 70-jähriges Bestehen. Die Erstausgabe des Micky Maus-Magazins im Jahr 1951 ist gleichbedeutend mit der Gründung des damaligen Ehapa-Verlags, welcher damals wie heute die Heimat aller Entenhausen-Comics ist.

