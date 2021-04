Roman Kmenta

12 Monate – 3 Lockdowns – 10 Bücher

Niederösterreich

Der Mann, der mehr Bücher schreibt, als die meisten lesen

Die mit der Corona Krise einhergehenden Beschränkungen brachten einen großen Teil des Geschäftes von Roman Kmenta teilweise oder vollkommen zum Erliegen. Wovon er von einem Tag auf den anderen mehr als genug hatte, war Zeit. Was daraus 12 Monate später entstanden ist: 10 neue Bücher.

Vor Corona war Roman Kmenta viel unterwegs. Wöchentlich bestieg er Flugzeuge, legte weite Strecken mit dem Auto zurück und verbrachte viele Nächte in Hotels. Er stand als Keynote-Speaker auf Bühnen oder arbeitete mit kleineren Gruppen in Unternehmen, um Marketing, Vertrieb und Führung zu optimieren.

Mag. Roman Kmenta: „Ich habe die Karten gespielt, die mir das Leben ausgeteilt hat.“

Damit war auf einen Schlag weitgehend Schluss. Plötzlich gab es keine Bühnen mehr. Ein Teil der Tätigkeit ließ sich digital durchführen, vieles aber wurde verschoben oder fiel ganz weg. Einzig seine Tätigkeit als Autor war davon nicht negativ betroffen. Roman Kmenta hatte plötzlich Zeit, sich mehr als vorher, dem Schreiben zu widmen. Daraus entstanden in den letzten 12 sehr produktiven Monaten 10 Bücher. Etliche davon wurden zusätzlich auch in mehreren Fremdsprachen publiziert.

Sag dem Leben, was du von ihm haben willst

12 Regeln, mit denen du es auch bekommst

Sein neuestes Werk – das zweite in diesem Jahr – titelt „Sag dem Leben, was du von ihm haben willst“. Es macht Lesern Mut, zu dem zu stehen, was sie wirklich wollen. Statt zu warten und zu hoffen, dass die anderen wissen, was wir wollen, plädiert der Autor dafür, zu sagen, was man will. Es sogar zu fordern. Nicht überheblich und doch hartnäckig. Selbstbewusst und zielbewusst.

Das ist eine von 12 einfachen, grundlegenden Regeln – keine Vorschriften, sondern vielmehr Leitlinien – für ein erfolgreiches Leben ... beruflich wie privat. Kurzweilig, unterhaltsam, aber mit Tiefgang.

Verlag Tredition

160 Seiten

ISBN: 978-3-347-25330-8

1. Ausgabe März 2021

Über Roman Kmenta

Business Coach Roman Kmenta ist seit mehr als 30 Jahren als Unternehmer, Keynote Speaker und Unternehmensberater international tätig. Der Betriebswirt und Bestseller Autor stellt seine langjährige Marketing- und Verkaufserfahrung heute internationalen Konzernen sowie vielen Kleinunternehmen zur Verfügung. Mehr als 25.000 Menschen pro Monat lesen seinen Blog bzw. hören seinen Podcast. Was macht Menschen erfolgreich? Mit Antworten auf diese Frage beschäftigt er sich seit Jahren intensiv – beruflich wie privat. In seinen Büchern vermittelt er Wissen und setzt Impulse, die Mut machen und Energie geben die Potenziale, die das Leben bereithält, voll auszuschöpfen.

