"So geht Fernsehen.": Comedian Ralf Schmitz entdeckt in der neuen HD+ Kampagne, wie einfach HD+ modernen Fernsehgenuss macht

Ralf Schmitz ist neuer Markenbotschafter von HD+

Der Comedian kämpft mit vollem Körpereinsatz und Witz gegen den alltäglichen Wahnsinn, wenn man doch einfach nur fernsehen will und aus unterschiedlichen Gründen nicht dazu kommt

Umfassende Bewegtbildkampagne: TV, CTV, ATV, Digital, Social Media, Print und mehr

Neu: Der HD+ IP TV-Stick bringt die Komfortfunktionen der HD+ TV-App jetzt auf alle Fernseher

Mit der neuen Kampagne "So geht Fernsehen." zeigt HD+, wie Fernsehen heute funktioniert: sowohl einfach und günstig als auch flexibel und komfortabel. Ralf Schmitz, bekannt für seinen spontanen, oft körperlichen und befreienden Humor, steht im Mittelpunkt der unterhaltsamen Spots, in denen er es mit typischen Problemen des Fernsehalltags zu tun bekommt. So kämpft er etwa gegen einen Sturm aus Flyer-Angeboten von TV-Anbietern, einen überdimensionalen Euro-Beton-Klotz, der ihn als Preisversprechen buchstäblich erschüttert, und mit einer Überzahl an Fernsehgeräten mit unterschiedlichen Serien, Filmen und TV-Inhalten, die es so gut wie unmöglich macht, "einfach nur zu fernsehen" - bis HD+ ihm die Lösung bietet.

"Ich bringe privat und zu Hause ja gerne Ordnung ins Chaos. Und HD+ macht quasi dasselbe, nur im Fernsehen. Match! Das kann man doch nur empfehlen", sagt Ralf Schmitz über seine Zusammenarbeit mit HD+ und ergänzt: "Humor und Wellenlänge haben von Anfang zwischen HD+ und mir super gepasst. Beim Dreh haben wir so viel gelacht, dass wir Pausen machen mussten, um wieder runterzukommen."

Fernsehkomfort für alle TV-Haushalte

"Wer heute einfach vor dem Fernseher entspannen will, hat es gar nicht so leicht", erklärt Anika Köpping, Marketing-Leiterin bei HD PLUS, das Konzept der neuen HD+ Kampagne. "Wer etwa eine passende Sendung in den Mediatheken sucht, gibt oft auf halber Strecke auf, weil es einfach zu lange dauert, sich durch das umfangreiche Angebot durchzuklicken. Und wer mag heute noch auf Funktionen wie Pause oder Neustart von Sendungen verzichten? Gemeinsam mit Ralf Schmitz, der als sympathischer TV-Guide auftritt, zeigen wir in unseren neuen Spots, wie flexibel, unkompliziert und individuell HD+ das Fernseherlebnis macht. Dabei sieht sich Ralf Schmitz mit typischen Problemen des Fernsehalltags konfrontiert, die er mit HD+ lösen kann."

So geht Fernsehen.

Die HD+ TV-App ist bereits in vielen TV-Geräten großer Hersteller integriert und bietet Sat-Haushalten HD-Qualität, intuitive Bedienung und Funktionen wie "Pause" und "Neustart". Doch auch der Wechsel vom Kabel oder Antennenfernsehen zu HD+ ist seit kurzem mit dem neuen HD+ IP TV-Stick denkbar einfach: Der TV-Stick benötigt neben Strom lediglich einen Internetanschluss und bietet direkt beim Einschalten modernes Fernseherlebnis mit Live-Fernsehen und Mediathekenzugriff - inklusive Zugang zu über 100 HD-Sendern und Streaming-Apps. Für alle, die zusätzlich auch mobil und unterwegs fernsehen wollen, gibt es mit HD+ MultiScreen die Option, HD+ auf bis zu drei Geräten (zum Beispiel auf einem Fernseher, Tablet und Smartphone) gleichzeitig zu empfangen.

Kampagnenhighlights

Ralf Schmitz' Kampf gegen den alltäglichen Fernseh-Wahnsinn startete am 08.12. mit einem 30-sekündigen Masterspot, der den neuen HD+ IP TV-Stick in den Fokus rückt. Weitere Spots zu den Themen "HD+ über Satellit" und "HD+ MultiScreen" sowie zu den Features "Pause", "Neustart" und "Mediathekensuche" vervollständigen die Kampagne zunächst auf den digitalen Kanälen und ab 2025 auch im Fernsehen. Ein weiterer Spot läuft exklusiv auf der Plattform SKY. Mit dem Angebot von HD+ können Sky-Kundinnen und -Kunden mit Satellitenempfang private Sender wie RTL, ProSieben oder Sat.1 in perfekter HD-Bildqualität empfangen.

Die neue Kampagne wurde von HD PLUS in Zusammenarbeit mit thjnk konzipiert, umgesetzt unter der kreativen Leitung von Regisseur Christian Schilling und der Produktionsfirma Cobblestone. Und natürlich mit Ralf Schmitz.

Anbei finden Sie ein Exklusivinterview mit Ralf Schmitz. Die Langversion des TV-Spots zum HD+ IP TV-Stick ist hier verfügbar. Den TV-Spot zur HD+ TV-App über Satellit finden sie hier. Wie Ralf Schmitz die einzelnen Funktionen der HD+ TV-App erklärt, sehen Sie in den Mini-Clips " Mediathek", " Multiscreen", " Neustart", " Pause" und " HD+ IP TV-Stick". Die Gesamtübersicht der Spots zur TV-Kampagne mit Ralf Schmitz finden Sie unter folgendem Link: Link zu den Spots.

Weiteres Bildmaterial finden Sie auch auf unserer Website zum Download: https://presse.hd-plus.de/unternehmen/presse

Nachfolgend finden Sie ein Interview mit Ralf Schmitz, welches wir exklusiv am Rande der Dreharbeiten für die Spots mit ihm führen konnten.

Ralf Schmitz über chaotische Fernsehabende, die Dreharbeiten für HD+ und die Zukunft des Fernsehens

Ralf, wie sieht ein typischer Fernsehabend bei dir aus?

Ralf Schmitz: Ein typischer Fernsehabend findet bei mir immer mit meiner Katze statt, ob ich das so geplant hab oder nicht. Sie kennt die Routinen und sitzt vor mir auf der Couch. Wenn sie sich dann auf meinen Schoß schmeißt, weiß ich, dass ich keine Chance mehr habe. Und genau wie die Katze gehört was zum Knabbern zum Fernsehabend. Sie ist immer dieselbe, beim Knabberzeug wechsel ich schonmal.

Was stört dich beim Fernsehen richtig?

Beim Fernsehen stört mich so schnell nix ... außer, wenn meine Mitgucker in der spannendsten Minute zum Beispiel bei STAR WARS sagen: "Wie realistisch!" Das nervt doch. Oder wenn man mir mitten in der Kampfszene erklären will, wie ein Lichtschwert funktioniert. Das weiß ich selber und natürlich können wir das jederzeit besprechen. Aber doch bitte nicht, wenn die Dinger gerade im Einsatz sind!

Du hast dich entschieden, Werbung für HD+ zu machen. Warum?

Ganz einfach, weil ich den Humor und die gemeinsame Wellenlänge mit HD+ von Anfang an spitze fand. Beim Dreh haben wir so viel gelacht, dass wir teilweise Pausen machen mussten, um wieder runterzukommen. Außerdem ist HD+ ein Produkt, hinter dem ich auch stehen kann. Ordnung ins Chaos bringen mache ich auch privat hin und wieder mal ganz gerne. Soll man gar nicht glauben. Und das kann HD+ ja auch ganz gut. Macht Fernsehgucken für mich durchaus entspannter.

Wie hat sich dein Fernsehkonsum im Laufe der Jahre verändert?

Früher musste ich vor allem auf Tour immer genau planen, was ich wann und wie schauen möchte. Teilweise musste ich vorher vieles aufnehmen oder zumindest herunterladen, um es dann unterwegs schauen zu können. Das hat sich total verändert. Ich kann mittlerweile immer und überall spontan einschalten und los gucken. Herrlich! Da hilft HD+ mit diversen Funktionen natürlich auch sehr.

Wie siehst du die Zukunft des Fernsehens?

Ich glaube nicht, dass das lineare Fernsehen verschwinden wird. Menschen wollen sich auch mal wieder überraschen lassen. Ich glaube, dass alle Anbieter eine breite Palette an Optionen anbieten werden, sodass sowohl das traditionelle Fernsehen als auch moderne Streaming-Dienste nebeneinander existieren können.

Gibt es eine Fernsehsendung, die du heimlich liebst, aber niemandem verrätst?

Ihr merkt aber schon, dass die Frage schwierig ist, oder? Ich soll etwas verraten, was ich nicht nie verrate. Tse! Nun, was soll's ... wir sind ja unter uns. Ich liebe die Golden Girls. Jetzt ist es raus. Das war damals - und ist es noch - Comedy Gold. Spitze geschrieben, tolles Timing, lustige Omas. Was willste mehr!?

Und was machst du in deiner Freizeit, wenn du mal nicht vor dem Fernseher sitzt?

Ich gehe im Sommer gerne Inlineskaten, Radfahren oder schwimmen, im Winter in den Bergen spazieren, Ski fahren oder klettern.

Über HD+

HD+ bietet über Satellit und IP allen Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland den Zugang zu hochauflösendem Fernsehen und zahlreichen Services für mehr TV-Komfort. 2009 gestartet als Angebot für Satelliten-Haushalte, ist HD+ seit 2021 auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Auf neuen Geräten führender Marken wie Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist die HD+ TV-App direkt integriert. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Neustart und Pause bereits laufender Sendungen sowie einer bequemen Mediathekensuche. Aktuell sind mit HD+ über Satellit mehr als 100 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 25 der größten Privatsender, drei UHD-Kanäle inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie die frei empfangbaren HD-Sender. Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.

