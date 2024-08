HD PLUS GmbH

Neue "HD+ Verlängerung inkl. MultiScreen": Drei Monate HD+ auf bis zu drei Bildschirmen

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Vielfältige Komfort-Funktion für ein flexibles und komfortables Fernseherlebnis - zuhause und unterwegs

Attraktiver Preis: Drei Monate für 25 EUR

Ab 26. August im Handel verfügbar

Die HD PLUS GmbH erweitert ihr Produktangebot mit der Einführung der neuen "HD+ Verlängerung inkl. HD+ MultiScreen". Die neue Verlängerung ersetzt die "HD+ Verlängerung inkl. HD+ ToGo".

Mit dem neuen Namen ändern sich auch Preis und Laufzeit des Angebotes sowie die Einsatzmöglichkeiten. Mit HD+ MultiScreen können Käuferinnen und Käufer HD+ drei Monate auf bis zu drei Geräten gleichzeitig nutzen: auf dem Fernseher im Wohnzimmer, mittels Apple Airplay und Google Cast auf dem Zweit- und Dritt-TV-Gerät oder auf dem Handy und Tablet. Zudem können sich HD+ Kundinnen und Kunden mit den Anmeldedaten zu HD+ MultiScreen auch direkt auf einem TV-Gerät mit HD+ IP anmelden und dort einen der Streams nutzen. Die Streams können auch im EU-Ausland ohne Zusatzkosten genutzt werden.

Die neue "HD+ Verlängerung inkl. HD+ MultiScreen" ist ab dem 26. August im Handel erhältlich und kostet 25 EUR für die Laufzeit von drei Monaten. Danach geht das Produkt in ein reguläres Abo für 9 EUR pro Monat (monatlich kündbar) über.

Produktvorteile der neuen HD+ Verlängerung inkl. HD+ MultiScreen

HD+ MultiScreen bietet Nutzerinnen und Nutzern Zugang zu rund 100 HD-Sendern und ermöglicht flexibles Fernsehvergnügen durch den Neustart bereits angelaufener Sendungen, das Pausieren von Programmen und die Suche nach Wunschsendungen in den Mediatheken sowie in laufenden Programmen.

Weitere Informationen zu HD+ MultiScreen gibt es unter www.hd-plus.de/multiscreen.

Über HD+

HD+ bietet über Satellit und IP allen Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland den Zugang zu hochauflösendem Fernsehen und zahlreichen Services für mehr TV-Komfort. 2009 gestartet als Angebot für Satelliten-Haushalte, ist HD+ die TV-Plattform mit der größten technischen Reichweite. Seit 2021 ist das Angebot auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und HD+ damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Auf neuen Geräten führender Marken wie Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist die HD+ TV-App direkt integriert. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Neustart und Pause bereits laufender Sendungen sowie einer bequemen Mediathekensuche. Aktuell sind mit HD+ über Satellit mehr als 90 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 25 der größten Privatsender, drei UHD-Sender (via Satellit) inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie über 70 frei empfangbare HD-Sender. Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.

Original-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell