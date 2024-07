HD PLUS GmbH

Eurosport 4K überträgt die Olympischen Spiele Paris 2024 in UHD verfügbar auf UHD1 by HD+

Unterföhring (ots)

Eurosport 4K Eventsender bei den Olympischen Spielen Paris 2024 vom 26. Juli bis 11. August 2024 verfügbar auf UHD1 by HD+

Mehr als 200 Stunden live - und Highlights rund um die Uhr

Leichtathletik, Schwimmen, Turnen und vieles mehr in gestochen scharfer UHD HDR-Bildqualität

Sportfans in Deutschland können die Olympischen Spiele Paris 2024 in gestochen scharfer UHD HDR-Bildqualität erleben. Der Eventsender Eurosport 4k ist vom 26. Juli bis 11. August bei HD+ auf UHD1 verfügbar und präsentiert mit den Olympischen Spielen das Sport-Highlight des Sommers. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf perfekten Fernsehgenuss freuen und insgesamt über 200 Stunden Live-Berichterstattung von Paris 2024 in nativem UHD genießen, inklusive der Eröffnungs- und Schlussfeier.

"Wir freuen uns sehr, dass wir, getreu dem Motto der Olympischen Spiele Paris 2024 'Games Wide Open', die Spiele nicht nur möglichst vielen Menschen zugänglich machen, sondern den Zuschauern auch die ganze Brillanz der Wettkämpfe in perfekter Bildqualität bieten können - auf unserem Sender Eurosport 4k gemeinsam mit unserem starken Partner HD+", sagt Matthias Heinze, Head of Distribution & Partnerships, Managing Director GSA at Warner Bros. Discovery.

Andreas Müller-Vondey, Geschäftsführer der HD PLUS GmbH dazu: "Wenn das größte Sportfest der Welt stattfindet, wollen alle dabei sein. Umso mehr freut es uns, dass Zuschauerinnen und Zuschauer die spektakulärsten Wettbewerbe mit Eurosport 4K auf ihren Fernsehgeräten verfolgen und dabei mitfiebern können. Wenn schon nicht vor Ort, dann in UHD mit HDR."

Der Eventkanal Eurosport 4K wird via Satellit auf UHD1 by HD+ zu empfangen sein und an jedem Wettkampftag der Olympischen Spielen alle großen Live-Highlights zeigen. Die klassischen olympischen Sportarten Leichtathletik und Schwimmen bilden den Kern der Berichterstattung. Aber auch die Fans der anderen Sportarten kommen bei Eurosport 4K nicht zu kurz: Turnen, Volleyball, Radsport, Kanu, Judo oder Triathlon - der Strauß an unterschiedlichen Sportarten im Programm ist bunt und attraktiv. Das Programm bei Eurosport 4k startet am 26. Juli um 19:30 Uhr mit der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, die Schlussfeier am 11. August um 21:00 Uhr bildet auch bei Eurosport 4k den emotionalen Schlusspunkt von Paris 2024.

Empfang mit UHD-Fernseher und HD+

Voraussetzung für ein ultra-brillantes Olympia-Erlebnis sind neben Satellitenempfang über ASTRA 19.2° Ost ein UHD-Fernseher sowie ein aktives HD+ Sender-Paket. Dieses können Zuschauerinnen und Zuschauer auf die für sie passende Weise aktivieren. So ist die HD+ TV-App bereits in zahlreichen UHD-TVs integriert. Bei allen anderen Geräten ist der Zugang über einen HD+ UHD Receiver oder das HD+ Modul einfach verfügbar.

Die Empfangsparameter von UHD1 by HD+:

Transponder: 1.035

Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal)

Modulation: DVB-S2, 8PSK

Symbolrate: 22.000 Ms/s

FEC 5/6

Die Olympischen Spiele bei Warner Bros. Discovery

Entertainment, Expertise, Emotionen: Warner Bros. Discovery (WBD) kombiniert bei den Olympischen Spielen Paris 2024 als globales Medienunternehmen das Beste aus Storytelling und Live-Sport-Kompetenz. Mit einem spektakulären Studio-Set auf dem Dach des Hotels Raphael in Paris mit Blick auf Eiffelturm und Arc de Triomphe, Top-Experte Fabian Hambüchen als Reporter im Deutschen Haus sowie einer lokalisierten Berichterstattung ab 7.00 Uhr morgens rückt WBD das Olympiageschehen auf besondere Art und Weise ins Rampenlicht. Eurosport 1 ist dabei der einzige Sender im deutschen Free-TV, der täglich live von den Olympischen Spielen Paris 2024 berichtet. Eurosport 2 präsentiert im Pay-TV vor allem die jungen Sportarten. Mit über 3.800 Sendestunden und wirklich jeden Event live - vom Vorlauf in der Leichtathletik bis zum Gruppenspiel im Wasserball - bietet Streamingangebot discovery+ das all-umfassende Olympiaangebot.

Über HD+

HD+ bietet über Satellit und IP allen Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland den Zugang zu hochauflösendem Fernsehen und zahlreichen Services für mehr TV-Komfort. 2009 gestartet als Angebot für Satelliten-Haushalte, ist HD+ die TV-Plattform mit der größten technischen Reichweite. Seit 2021 ist das Angebot auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und HD+ damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Auf neuen Geräten führender Marken wie Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist die HD+ TV-App direkt integriert. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Neustart und Pause bereits laufender Sendungen sowie einer bequemen Mediathekensuche. Aktuell sind mit HD+ über Satellit mehr als 90 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 25 der größten Privatsender, drei UHD-Sender (via Satellit) inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie über 70 frei empfangbare HD-Sender. Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.

