SES bündelt Aktivitäten in Deutschland unter der Führung von Norbert Hölzle

Der Luxemburger Satellitenbetreiber SES bündelt die Aktivitäten im deutschsprachigen Markt und stellt das B2B- und B2C Geschäft mit den operativen Marken ASTRA Deutschland und HD+ unter die Leitung des langjährigen SES-Managers Norbert Hölzle. Dafür wechselt er von Luxemburg zurück nach Deutschland und wird das gesamte DACH-Geschäft der SES verantworten, welches einen wesentlichen Teil des weltweiten SES Video-Geschäfts abbildet.

Norbert Hölzle ist seit 2008 bei der SES tätig und wird gemeinsam im Team mit den Geschäftsführern Christoph Mühleib (ASTRA), Timo Schneckenburger und Georges Agnes (beide HD+) den Videobereich der SES in der DACH-Region strategisch ausbauen und weiterentwickeln.

Norbert Hölzle: "Wir fokussieren uns noch stärker auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Zuschauer. Dazu bündeln wir unsere Kräfte und Ressourcen und werden neue Akzente mit innovativen Angeboten und Kooperationen setzen - insbesondere durch hybride Lösungen in Kombination mit anderen Verbreitungstechnologien. Diese wollen wir noch dieses Jahr in den Markt bringen, für die Vermarktung sind wir jetzt schon bestens positioniert: Der Satellit ist der führende TV-Empfangsweg in Deutschland und erreicht über 17 Millionen TV-Haushalte; ASTRA und HD+ sind etablierte und starke Marken in einem einzigartigen Ökosystems aus Sendern, Herstellern und Handelspartnern. Auf diese Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen freue ich mich ganz besonders."

In der neuen Funktion berichtet Hölzle direkt an Steve Collar, CEO der SES.

Steve Collar, CEO von SES: "Seit über 30 Jahren liefern die ASTRA-Satelliten von SES Premium-Satelliten-Dienste über die europaweit etablierte Orbitalposition 19,2 Grad Ost. Die Bündelung von ASTRA und HD+ unter einem Dach wird unsere Kunden dabei unterstützen, ein noch größeres Publikum zu erreichen und den Zuschauern in ganz Deutschland die besten Inhalte zu liefern. Ich freue mich sehr, dass Nobert das Team leitet, um mit neuen Services ein noch besseres Zuschauererlebnis zu kreieren."

