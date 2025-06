Interliving - Eine Marke der Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG

Möbelmarke Interliving wird mit German Brand Award ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

Die Möbelmarke Interliving gehört 2025 erneut zu den besten Marken im Einrichtungsbereich. Für ihre starke Markenarbeit und ihren modernen Auftritt wurde Interliving mit dem German Brand Award ausgezeichnet - ein Gütesiegel für Qualität, Design und emotionales Markenerlebnis.

Bereits zum dritten Mal erhält Interliving den renommierten German Brand Award als "Winner" in der Kategorie "Excellent Brands - Interior & Living". Damit bestätigt eine hochkarätige Jury: Interliving zählt heute zu den führenden Möbelmarken im deutschsprachigen Raum.

"Wir gestalten Einrichtung, die Menschen wirklich berührt und begeistert", sagt Katja Sladky, Leiterin Marketing bei Interliving. "Dass unsere Markenarbeit dafür so wertgeschätzt wird, macht uns stolz und motiviert uns."

Der German Brand Award zählt zu den führenden Marketingpreisen im deutschsprachigen Raum und zieht zunehmend internationale Aufmerksamkeit auf sich. In diesem Jahr wurden über 1.500 Einreichungen aus 11 Ländern bewertet. Eine unabhängige Jury aus Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Beratung und Agenturen vergab die Auszeichnungen nach den Kriterien Markenqualität, Markenführung, Gestaltung und Markenerfolg.

Gemeinsam mit rund 200 Möbel- und Küchenhäusern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol bringt Interliving modernes Design und höchste Qualität in vier Wände der Kundinnen und Kunden. Ob gemütliche Sofas, moderne Küchen, stilvolle Wohnwände oder individuelle Schlafzimmerlösungen - das ganzheitliche Sortiment von Interliving bietet für jeden Wohnstil und für jeden Wohnraum die passenden Möbel und Accessoires.

Bekannt ist Interliving auch für starke Partnerschaften: So ist Schauspieler Henning Baum seit 2024 als Markenbotschafter aktiv und bringt den Claim "Mein Stil" in TV-Spots und Kampagnen sympathisch und glaubwürdig auf den Punkt. Zusätzlich sorgt die Zusammenarbeit mit dem Online-Farbspezialisten MissPompadour für kreative Farbakzente und neue Ideen beim Einrichten - mit 20 exklusiven Farbtönen, die es nur in den Interliving-Möbelhäusern gibt.

Weitere Informationen zu Interliving finden Sie hier: www.interliving.de oder auf den Social Media Kanälen der Marke.

Original-Content von: Interliving - Eine Marke der Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell