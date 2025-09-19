Oranier Küchentechnik GmbH

area30 2025: Oranier Küchentechnik punktet mit Premium-5-Jahres-Garantie - ohne Registrierung, ohne Aufwand, automatisch ab Werk

Haiger (ots)

Auf der area30 2025 unterstreicht ORANIER seine Kundennähe mit innovativer Küchentechnik und einem klaren Service-Versprechen: Die Premium-5-Jahres-Garantie für alle neuen Geräte aus dem Katalogjahr 2025 - ganz ohne Registrierung, Zusatzkosten oder komplizierte Anmeldeverfahren. Besonders kundenfreundlich: Die erweiterte Garantie gilt rückwirkend für alle Geräte aus dem Katalog 2025 mit einem Kaufbeleg ab dem 1. Januar 2025.

Fünf Jahre Sicherheit - direkt ab Übergabe

Sobald das Gerät vom Kunden in Empfang genommen wird, startet automatisch die Premium-5-Jahres-Garantie. Statt der marktüblichen 24 Monate gewährt ORANIER 60 Monate Garantie auf alle Funktionsschäden. Für den Kunden entfällt jeder Zusatzaufwand: Keine Registrierung, keine separate Versicherung und kein Risiko, Fristen oder Abmeldungen zu versäumen. Dieses Plus an Komfort sorgt vom ersten Tag an für ein gutes Gefühl und für die Gewissheit, im Garantiefall bestens abgesichert zu sein.

Ein klares Bekenntnis zur Langlebigkeit

Während viele Elektrogeräte - vom Smartphone bis zum Staubsauger - oft schon nach wenigen Jahren ersetzt werden, setzt ORANIER bewusst auf Nachhaltigkeit: Die Premium-5-Jahres-Garantie ist daher mehr als eine Serviceleistung - sie ist ein klares Bekenntnis zu Qualität, Wert- und Nachhaltigkeit im besten Sinne.

"Verbraucher achten vermehrt auf die Lebensdauer ihrer Geräte. Wer heute in eine neue Küche investiert, erwartet nicht nur modernes Design und Funktionalität, sondern auch die Sicherheit, dass diese Investition langfristig Bestand hat. Mit unserer Premium-5-Jahres-Garantie geben wir unseren Kunden genau dieses Vertrauen", erklärt Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer der ORANIER Küchentechnik GmbH.

Klar geregelt - transparent kommuniziert

Die Premium-5-Jahres-Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler für alle Einbaugeräte ab, inklusive der direkten Lohn- und Materialkosten für die Mängelbeseitigung. Für den Fachhandel bedeutet das: Eine klare, leicht vermittelbare Zusatzleistung, die Vertrauen schafft und den Mehrwert eines ORANIER-Gerätes schon im Verkaufsgespräch deutlich macht.

Garantiert: Service-Plus auf der area30

Mit der Premium-5-Jahres-Garantie stärkt ORANIER die Bindung zwischen Marke, Handel und Kunde. Sie bietet dem Fachhandel ein schlagkräftiges Argument und gibt Endkunden die Sicherheit, dass nicht nur die Technik, sondern auch der Service auf lange Sicht verlässlich bleibt. Auf der area30 in Löhne präsentiert ORANIER vom 20. bis 25. September auf dem Stand F 25, wie Produktqualität, Langlebigkeit und Serviceleistung ein Gesamtpaket bilden, das Fachbesucher überzeugt und dem Kunden einen echten Mehrwert bietet. Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com.

