Heidelberg Materials AG

Heidelberg Materials plant Dividendensteigerung um 15 % auf 3,00 EUR je Aktie

Heidelberg (ots)

Heidelberg Materials setzt seine progressive Dividendenpolitik fort. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 16. Mai vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 3,00 EUR je Aktie auszuschütten. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre entspricht dies einer Steigerung von 0,40 EUR je Aktie oder 15 % gegenüber der Vorjahresdividende von 2,60 EUR je Aktie. Bezogen auf den Kurs der Heidelberg-Materials-Aktie von 80,94 EUR am 31. Dezember 2023 beträgt die Dividendenrendite 3,7 %.

Zusammen mit dem bereits bekannt gegebenen Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 1,2 Mrd EUR bis 2026 unterstreicht die deutliche Anhebung der Dividende den hohen Fokus auf die Aktionärsrendite.

Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht

Heidelberg Materials hat heute seinen kombinierten Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Das Unternehmen hat den Umfang seiner Nachhaltigkeitsberichterstattung um Einblicke in klimarelevante Chancen, Risiken und Szenarien auf dem Weg zu Net Zero erweitert. Um die Vorreiterrolle von Heidelberg Materials bei der Dekarbonisierung der Baustoffbranche zu untermauern, ergänzt Heidelberg Materials zudem die Auswahl der mit hinreichender Sicherheit geprüften Klimakennzahlen um den Umsatzanteil aus nachhaltigen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs Zement.

Der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2023 findet sich zum Download unter: Geschäftsberichte | Nachhaltigkeitsberichte | Heidelberg Materials

Über Heidelberg Materials

Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Wir sind mit rund 51.000 Beschäftigten an fast 3.000 Standorten in rund 50 Ländern vertreten. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeiten wir an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Unseren Kunden erschließen wir neue Möglichkeiten durch Digitalisierung.

Original-Content von: Heidelberg Materials AG, übermittelt durch news aktuell