Enfinity Global und ICG schließen Eigenkapitalvereinbarung über 400 Millionen Euro ab

Enfinity Global, ein führendes Unternehmen für erneuerbare Energien, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 300 Millionen Euro durch ICG, den globalen Manager für alternative Anlagen, bekannt. Es wird erwartet, dass innerhalb eines Jahres weitere 100 Millionen Euro an Eigenkapital als Teil der umfassenderen Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden.

Am 6. September unterzeichneten ICG und Enfinity Global endgültige Vereinbarungen für diese Investition, die Mittel für das kurzfristige Wachstum von Enfinity und die Umsetzung seiner Geschäftsstrategie bereitstellen wird. Der heute bekanntgegebene Abschluss erfolgt nach der erforderlichen behördlichen Genehmigung für die Transaktion.

Diese Finanzierung wird die Bilanz von Enfinity Global stärken, um die Fertigstellung seines 20 GW-Portfolios, einschließlich 8 GW an Energiespeicheranlagen, zu beschleunigen. Mit weltweit 1 GW in Betrieb befindlichen Anlagen ist das Unternehmen einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Stromerzeuger und ein führender Entwickler erneuerbarer Energien in Italien.

Die Investition festigt weiter die Strategie von ICG Infra, in führende Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien in Europa und den USA zu investieren, die eine aktive Rolle bei der Unterstützung des Übergangs zur CO2-Neutralität spielen ICG Infra wird mit dem Managementteam von Enfinity zusammenarbeiten, um die bestehenden Projekte langfristig aufzubauen und zu betreiben und gleichzeitig die organische und anorganische Expansion weiter zu unterstützen.

Informationen zu Enfinity Global

Enfinity Global ist ein in den USA ansässiges, führendes Dienstleistungsunternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit, das 2018 gegründet wurde. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von 20 GW an erneuerbaren Energien und Speicherprojekten, einschließlich in Betrieb befindlicher Anlagen, im Bau befindlicher Anlagen und weiteren in verschiedenen Entwicklungsstadien. Mit Niederlassungen in den USA, Europa, Japan und Indien zielt das Unternehmen darauf ab, einen bedeutenden Beitrag zu einer nachhaltigen, kohlenstofffreien Wirtschaft zu leisten. Das Führungsteam von Enfinity ist eines der erfahrensten globalen Teams im Bereich der erneuerbaren Energien und verfügt über eine Finanzierungserfahrung von mehr als 37 Milliarden US-Dollar im Bereich der erneuerbaren Energien.

Informationen zu ICG

ICG bietet flexible Kapitallösungen, um Unternehmen bei der Entwicklung und dem Wachstum zu unterstützen. Wir sind ein führender globaler Verwalter alternativer Anlagen mit einer über 30-jährigen Geschichte, der ein Vermögen von 82,1 Milliarden US-Dollar verwaltet und in die gesamte Kapitalstruktur investiert. Wir sind in vier Anlageklassen tätig: strukturiertes und privates Eigenkapital, Privatverschuldung, Immobilien und Kredite.

Wir bauen langfristige Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern auf, um Mehrwert für Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter zu schaffen, und nutzen unsere Einflussmöglichkeiten zum Wohle der Umwelt und der Gesellschaft. Wir sind entschlossen, bis 2040 ein Asset Manager mit CO2-Neutralität in all unseren Aktivitäten und relevanten Investitionen zu sein.

