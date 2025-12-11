Schindler Deutschland

Gemeinsam für Sicherheit: Schindler Deutschland schult Freiwillige Feuerwehren im Umgang mit Aufzügen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren sind eine zentrale Achse der Brandbekämpfung und des Zivilschutzes in Deutschland. Schindler Deutschland unterstützt Wehren mit Trainings, in denen die Befreiung eingeschlossener Personen aus unterschiedlichen Aufzugstypen geübt wird.

Schindler Deutschland unterstützt Freiwillige Feuerwehren im Raum Berlin-Brandenburg mit speziellen Trainings zur Personenbefreiung. In den Trainings erhalten die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute grundlegendes Wissen über Aufzugstechnik und lernen die Handhabung unterschiedlicher Aufzugstypen kennen. Im Mittelpunkt der Trainings steht das erforderliche Praxiswissen, um eingeschlossene Personen schnell und ohne Beschädigung der Aufzugsanlage befreien zu können. Zuletzt haben Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr aus Stahnsdorf am Aufzugstraining teilgenommen.

Nachdem Schindler Deutschland vermehrt Anfragen von Freiwilligen Feuerwehren erhalten hat, wird das Unternehmen im kommenden Jahr bis zu sechs weitere Wochenend-Trainingstermine anbieten. An den unentgeltlichen Veranstaltungen können Teams mit bis zu 12 Feuerwehrleuten teilnehmen.

Schindler Deutschland ist bereits seit Jahren Trainingspartner der Berufsfeuerwehren in Berlin. Diese schicken ihre Auszubildenden regelmäßig zu Schulungen in die Schindler-Zentrale nach Berlin-Mariendorf.

"Das ehrenamtliche Engagement der Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland kann man gar nicht hoch genug wertschätzen", sagt Dr. Hendrik Reffken, Mitglied der Geschäftsleitung von Schindler Deutschland. "Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit unseren kostenlosen Trainings einen kleinen Beitrag zur Weiterqualifizierung der Kameradinnen und Kameraden leisten können. Wir erleben in unseren Veranstaltungen hochmotivierte, interessierte und zugleich sehr dankbare Teilnehmende - mit lebendigen Diskussionen und wertvollen Impulsen auf beiden Seiten. Das ist auch für uns jedes Mal eine echte Bereicherung."

Ansprechpartnerin für die Trainings ist Rebecca Bülow, Leiterin Ausbildung & Technisches Training. Sie ist unter Tel. +493070292421 und per Mail an rebecca.buelow@schindler.com zu erreichen.

Über Schindler

Seit 150 Jahren bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen täglich 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Der 1874 gegründete Schindler Konzern ist ein weltweit führender Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen sowie zugehörigen Dienstleistungen. Die innovativen und umweltfreundlichen Zutritts- und Beförderungssysteme prägen maßgeblich die Mobilität urbaner Gesellschaften. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler Deutschland wurde 1906 als erste Auslandstochter gegründet und ist heute mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden an 70 Standorten präsent.

Text und Bilder stehen für Sie unter www.schindler.de im Bereich Presse zur Verfügung

Mehr Informationen: Bianca Berger Pressestelle bianca.berger@schindler.com +49 30 7029 2908

Original-Content von: Schindler Deutschland, übermittelt durch news aktuell