Börse Stuttgart

BISON startet versichertes Staking-Angebot made in Germany

Stuttgart (ots)

Der schrittweise Roll-out von Staking mit Ethereum (ETH) bei BISON beginnt heute

BISON-Kunden können bereits ab 0,005 ETH staken und wöchentliche Rewards erhalten

BISON setzt auf Sicherheit und Partner aus Deutschland inklusive Staking-Versicherung von Munich Re

BISON, die mehrfach ausgezeichnete Trading Plattform für Privatkunden der Gruppe Börse Stuttgart, startet heute den Roll-out ihres versicherten Staking-Angebots, um Kunden sukzessive Zugang zu einfachem, zuverlässigem und sicherem Staking mit Ethereum zu bieten. Mit dem neuen Angebot können BISON-Kunden bereits ab einem Mindestbetrag von 0,005 ETH am Staking teilnehmen und wöchentliche Rewards erhalten. Staking-Rewards sind Belohnungen für die Unterstützung des Ethereum-Netzwerkes bei der Konsensfindung beziehungsweise bei der Validierung von Transaktionen.

Bei der Einführung von Staking setzt BISON auf namhafte und zuverlässige Partner mit Sitz in Deutschland: Munich Re, einem weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsbezogenen Risikolösungen und den renommierten deutschen Staking-Anbieter Staking Facilities. Das Angebot integriert eine innovative Staking-Versicherung, die eigens für BISON in Zusammenarbeit mit Munich Re entwickelt wurde und das Hauptrisiko Slashing abdeckt. Die Versicherung schützt somit vor Schäden, die durch technisches Versagen, Bedienfehler oder Betrug zum Verlust eines Teils oder der gesamten eingesetzten ETH führen können.

Die Ausweitung des Angebots um Staking erfolgt aufgrund der hohen Nachfrage der BISON-Kunden. "Mit der Einführung von Staking bei BISON haben unsere Kunden nun die Möglichkeit, ihre Kryptowährungen für sich arbeiten zu lassen und passives Einkommen zu generieren. Anleger profitieren dabei von einer einfachen und sicheren Staking-Lösung, die in Zusammenarbeit mit renommierten deutschen Partnern entwickelt wurde. Zu den Vorteilen von Staking mit BISON gehören niedrige Mindestbeträge, die treuhänderische Verwahrung durch die BaFin-lizensierte Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH sowie eine innovative Staking-Versicherung", so Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON.

Staking mit BISON ist zunächst in der mobilen App-Version für Nutzer mit Wohnsitz in Deutschland verfügbar und wird mit einem schrittweisen Roll-out in die App Stores eingeführt. Der effektive Jahreszins (APR) für Staking mit Ethereum beträgt aktuell zwischen 2 und 5 Prozent und wird durch das Blockchain-Protokoll variabel festgelegt. Die Erweiterung der bei BISON für Staking verfügbaren Kryptowährungen ist geplant.

Original-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell