PHINEO: 7 Tipps für strategisches Spenden mit Wirkung

Spende ist nicht gleich Spende. Zum Jahresende werben hunderttausende Organisationen und Vereine um die Gunst der Spendenwilligen, nicht alle sind seriös oder arbeiten wirkungsorientiert. Wirkungsvolles Spenden heißt, bei bedürftigen Zielgruppen und übergeordneten gesellschaftlichen Herausforderungen langfristig etwas zum Besseren zu bewirken. Das gemeinnützige Analyse- und Beratungsunternehmen PHINEO ist führend in der Analyse und Bewertung der Wirkungsorientierung von NGOs. Für strategisches Spenden mit nachhaltiger Wirkung gibt PHINEO diese Empfehlungen:

1. Ergreifen Sie die Initiative

Nehmen Sie Ihr gemeinnütziges Engagement selbst in die Hand, anstatt auf Spendenbitten zu warten Planen Sie Ihre Spende als eine strategische Investition in das Gemeinwohl. Starten Sie also damit, sich eine persönliche Spendenstrategie zu überlegen.

2. Legen Sie persönliche Ziele und Themen fest

Werden Sie sich über Ihre mittel- bis langfristigen Ziele klar. Welches gesellschaftliche Problem (Klima, Gesundheit, Armut...) und welche persönlichen Themen (Kultur, Social Innovation, Bildung...) sind Ihnen wichtig? PHINEO bietet mit Themenreports und Dossiers einen Einblick in ausgewählte Felder gemeinnützigen Engagements. Neben der Ukraine-Hilfe geht es im kommenden Jahr besonders um das Thema Klimaschutz.

3. Informieren Sie sich zu den Bedarfen

Bringen Sie in Erfahrung, welche konkreten Bedarfe in dem Bereich bestehen. Sie können sich lokal engagieren (z.B. gegen Missstände vor Ihrer Haustür) oder auch national (etwa mit einer Kampagne zur Gesundheitsvorsorge) oder gar international bzw. global (z.B. im Bereich der Co2-Reduzierung). Der Aktionsradius ergibt sich meist aus Förderzielen und -themen. Stellen Sie zudem konkrete Förderbedarfe oder Förderlücken fest. Regional gibt es große Unterschiede, z.B. zwischen Ost und West, Nord und Süd, Großstadt und ländlichem Raum.

4. Stellen Sie Projekte und Ihre persönlichen Förderkriterien zusammen

Recherchieren Sie in den Bereichen engagierte soziale Projekte. Legen Sie fest, was Ihnen wichtig ist (Größe/Struktur der Organisation, Engagement in der Akuthilfe/langfristig, Kooperationspartner, Reporting etc.). Je präziser die Förderkriterien sind, umso leichter fällt die Auswahl geeigneter Projekte. Bei PHINEO finden Sie z.B. eine Übersicht von gemeinnützigen Projekten, die mit dem Wirkt-Siegel ausgezeichnet wurden. Das Wirkt-Siegel von PHINEO ist das Siegel in Deutschland für Wirkungsorientierung bzw. wirkungsorientiert arbeitende gemeinnützige Organisationen.

5. Definieren Sie ein Budget

Legen Sie die Höhe der Mittel fest, die Sie einsetzen möchten. Wenn es um größere Beträge oder mehrere Projekte geht, ist die Aufstellung eines Spendenplans sinnvoll. Wenn möglich, empfehlen wir größere Beträge bzw. regelmäßige Zahlungen. Das reduziert den Verwaltungsaufwand, hilft den Organisationen bei der Planung und gibt allen Beteiligten mehr Sicherheit

6. Spenden Sie nicht nur für Projektarbeit, sondern auch für Organisationsstrukturen

Projektfinanzierungen und Spenden sind temporäre Finanzierungswellen. Sie ermöglichen die Umsetzung von Projektarbeit, schaffen aber keine professionellen Organisationsstrukturen noch Weiterbildung oder langfristige Arbeitsverträge für Mitarbeitende. All das gehört zum wirkungsorientierten Arbeiten. Entscheiden Sie sich deshalb, neben der einer Projektförderung auch freie Mittel für die Organisationsstruktur bzw. den Aufbau von Rücklagen zu spenden. Wenn Sie einer Organisation vertrauen, spenden Sie auch einmal ganz ohne Zweckbindung.

7. Informieren Sie sich und bleiben Sie dran

Haben Sie ein oder mehrere passende Projekte gefunden, informieren Sie sich gut über die Organisation(en). Wichtige Fragen sind:

Was kann meine Spende für das Gemeinwohl bewirken?

Wie transparent arbeitet die Organisation?

Gibt es Angaben zum Bedarf und der Wirkung von Spenden?

Wie sieht das Reporting aus?

Ist die Gemeinnützigkeit anerkannt?

Ist die Organisation ausgezeichnet (z.B. von PHINEO oder mit dem DZI-Spendensiegel)?

Strategisches Spenden ist ein ständiger Lernprozess, bleiben Sie daher auch nach Ihrer Spende an dem Projekt dran. Achten Sie darauf, dass bei den von Ihnen geförderten Projekten Ergebnisse festgestellt und kommuniziert werden. Passen Sie bei Bedarf Ihre Förderung an. Sie werden sehen, dass Ihnen dieses strategische Spenden Freude bereitet und nachhaltige Wirkung entfaltet.

Weitere Tipps u.a. zum wirksamen Spenden an Klimaschutzprojekte finden Sie in einem Interview von Sven Braune bei ZEIT online (11.12.22): "Ich würde eher nur an eine Organisation spenden"

https://ots.de/bTCDLS.

