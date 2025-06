JobRad GmbH

JobRad auf der Eurobike 2025: Impulse und Innovationen für die Mobilität von morgen

JobRad® präsentiert sich vom 25. bis 29. Juni 2025 auf der Eurobike in Frankfurt am Main. Der Fokus liegt auf aktuellen Innovationen in den Bereichen Service und Digitalisierung. Darüber hinaus beteiligt sich JobRad® an vier hochkarätig besetzten Panels, die zentrale Themen wie Mobilität, Nachhaltigkeit und Kooperation innerhalb der Fahrradbranche adressieren.

Vom 25. bis 29. Juni öffnet die Eurobike, Deutschlands führende Messe für Fahrräder und nachhaltige Mobilität, ihre Türen in Frankfurt am Main. JobRad®, Marktführerin im Dienstradleasing, wird mit einem Messestand (Standnummer B08, Halle 12.1) und durch spannende Beiträge auf hochkarätig besetzten Panels vertreten sein. Fachhändler:innen und Branchenexpert:innen sind herzlich eingeladen, sich auszutauschen und zu vernetzen.

Innovation und Dialog im Fokus

JobRad® nutzt die Business Days der Eurobike, um die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Service, Digitalisierung und partnerschaftliches Wachstum vorzustellen. Am Messestand stehen erfahrene Partnermanager:innen bereit, um in persönlichen Gesprächen fachliche Einblicke zu geben und den Dialog mit Branchenkolleg:innen zu fördern.

JobRad® auf der Bühne: vielfältige Panels mit inspirierenden Beiträgen

Ein Highlight ist die Teilnahme von JobRad®-Vertreter:innen an vier, teilweise international besetzten, Panels, die zentrale Themen wie die Mobilitätswende, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit in der Fahrradbranche adressieren:

Das Fahrrad in der Mobilitätswende der EU : Ulrich Prediger , Gründer von JobRad® und Vorstandsvorsitzender von Zukunft Fahrrad, diskutiert am 25. Juni um 11:20 Uhr auf dem Panel "Cycling as a Recognised Mobility Industry: The EU Policy Shift and Growth Perspectives". Im Fokus stehen die Rolle des Fahrrads in der europäischen Mobilitätswende und seine Wachstumsperspektiven. Weitere Panelteilnehmer:innen sind u. a. Jenn Dice von PeopleforBikes und Tony Grimaldi von Cycling Industries Europe.

: , Gründer von JobRad® und Vorstandsvorsitzender von Zukunft Fahrrad, diskutiert am 25. Juni um 11:20 Uhr auf dem Panel "Cycling as a Recognised Mobility Industry: The EU Policy Shift and Growth Perspectives". Im Fokus stehen die Rolle des Fahrrads in der europäischen Mobilitätswende und seine Wachstumsperspektiven. Weitere Panelteilnehmer:innen sind u. a. Jenn Dice von PeopleforBikes und Tony Grimaldi von Cycling Industries Europe. Herausforderungen der Nachhaltigkeit in der Branche : Florian Baur , Chief Executive Officer (CEO) der JobRad GmbH, erörtert am 25. Juni um 14:30 Uhr auf dem Panel "Beyond the Hype: Is Sustainability Still a Smart Move?" die Balance zwischen nachhaltigen Zielen und wirtschaftlichen Realitäten. Mit ihm debattieren u. a. Dr. Sandra Wolf (Riese & Müller GmbH) und Will Butler-Adams (Brompton Bicycle Limited).

: , Chief Executive Officer (CEO) der JobRad GmbH, erörtert am 25. Juni um 14:30 Uhr auf dem Panel "Beyond the Hype: Is Sustainability Still a Smart Move?" die Balance zwischen nachhaltigen Zielen und wirtschaftlichen Realitäten. Mit ihm debattieren u. a. Dr. Sandra Wolf (Riese & Müller GmbH) und Will Butler-Adams (Brompton Bicycle Limited). Neue Perspektiven für die Kooperation von Leasinganbietern und Fachhandel : Am 26. Juni um 16:15 Uhr beleuchtet Andreas Hennemann , Senior Vice President Partnermanagement der JobRad GmbH, auf dem Panel "Shaping the Future Collaboration of Company Bike Leasing Providers and Retailers" gemeinsam mit u. a. Frauke Morgenroth (Lucky Bike.de), Wasilis von Rauch (Zukunft Fahrrad) und Uwe Wöll (VSF) die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Leasinganbietern und Fachhandel.

: Am 26. Juni um 16:15 Uhr beleuchtet , Senior Vice President Partnermanagement der JobRad GmbH, auf dem Panel "Shaping the Future Collaboration of Company Bike Leasing Providers and Retailers" gemeinsam mit u. a. Frauke Morgenroth (Lucky Bike.de), Wasilis von Rauch (Zukunft Fahrrad) und Uwe Wöll (VSF) die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Leasinganbietern und Fachhandel. Frauen in der Fahrradbranche: Andrea Kurz, Chief People & Sustainability Officer (CPSO) der JobRad GmbH, diskutiert am 27. Juni um 11:30 Uhr auf dem Panel "Women in Cycling - From Data to Action". Mit Sandra Wolf (Riese & Müller GmbH), Anke Schäffner (Zweirad-Industrie-Verband) und Prof. Dr. Angela Francke (Universität Kassel) widmet sie sich der Geschlechtergerechtigkeit in der Fahrradbranche. Grundlage ist eine Studie von Women in Cycling Germany, die den Gender Data Gap in der Fahrradindustrie beleuchtet.

Florian Baur fasst zusammen: "Die Eurobike bietet uns den perfekten Rahmen, unsere Vision einer innovativen, digitalen und nachhaltigen Mobilität zu präsentieren und mit Fachhändler:innen sowie Branchenexpert:innen in einen intensiven Austausch zu treten. So gestalten wir aktiv die Zukunft der Mobilität."

JobRad® freut sich darauf, alle Interessierten am Stand B08 in Halle 12.1 zu begrüßen, spannende Panels zu erleben und in inspirierenden Gesprächen gemeinsam neue Impulse und Perspektiven für die Zukunft des Dienstradleasings zu entwickeln.

Senden Sie gerne Ihre Terminvorschläge für Interviewwünsche und Hintergrundgespräche an presse@jobrad.org.

Weiterführende Informationen

Fachprogramm: https://eurobike.com/frankfurt/de/themen-und-programm/kalender.html

Über JobRad®

Die JobRad GmbH mit Sitz in Freiburg ist mit der Marke JobRad® Marktführerin im Dienstradleasing. Als Mobilitätsdienstleisterin organisiert JobRad mit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kostenneutral die Dienstrad-Überlassung zwischen Arbeitgeber:innen und Mitarbeitenden. Angestellte profitieren von steuerlich geförderten Diensträdern sowie Services rund um die Radnutzung. Über 100.000 Arbeitgeber:innen mit mehr als sieben Millionen Beschäftigten - zum Beispiel Bosch, SAP und Deutsche Bahn - setzen bereits auf JobRad als nachhaltiges Mobilitätsangebot, das Talente anzieht, Mitarbeitende fit hält und die Umwelt schützt.

"JobRad" ist eine eingetragene deutsche und Unionsmarke der JobRad GmbH.

Veröffentlichung honorarfrei. Weitere Presseinformationen, Hintergrundtexte und Bilder zu JobRad finden

Sie unter: https://www.jobrad.org/presse

