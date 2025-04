JobRad GmbH

JobRad® stärkt Unternehmensstruktur durch neues Management Board

Rund um die bestehende Geschäftsführung präsentiert die JobRad GmbH ihr neu formiertes Management Board in einer C-Level Struktur. Das Ziel der Neuaufstellung ist es, durch klare Verantwortlichkeiten, Expertise und Erfahrung die Unternehmensziele voranzutreiben und den Markt weiter aktiv zu gestalten.

Als Vordenkerin im Bereich nachhaltiger Mobilität und Impulsgeberin des Marktes verfolgt JobRad® weiterhin die Vision, das Fahrrad zur ersten Wahl zu machen - und dadurch urbane Mobilität nachhaltig zu gestalten. Mit dem neu geformten Management Board gewährleistet die Freiburger Dienstradleasinganbieterin proaktiv eine zukunftssichere Organisation, die optimal auf die Anforderungen des dynamischen Marktes ausgerichtet ist. Dabei geht die Mobilitätsdienstleisterin konsequent ihren Weg zur innovativen Tech-Company und setzt ihr profitables Wachstum fort. Im Fokus steht die kontinuierliche Weiterentwicklung des Produkts sowie digitaler Lösungen, angepasst an die Bedürfnisse der Kund:innen. So will die JobRad GmbH nicht nur einen einfachen Zugang zum Traumrad ermöglichen, sondern auch das Erlebnis rund ums Fahrrad auf ein neues Level heben.

Die bisherigen Geschäftsführer:innen der JobRad GmbH haben in der neuen Führungsstruktur folgende Rollen inne:

Florian Baur wirkt als Chief Executive Officer (CEO). Zusätzlich übernimmt er interimsweise die Stelle des Chief Product and Technology Officer (CPTO).

Andrea Kurz zeichnet sich als Chief People and Sustainability Officer (CPSO) weiterhin für die Bereiche People & Organisation und Nachhaltigkeit verantwortlich.

Matthias Wegner legt als Chief Information and Operations Officer (CIOO) seinen Fokus auf die Abteilungen IT sowie Customer Support & Operations.

Neue Gesichter in der Geschäftsleitung der JobRad GmbH

Dr. Nadja Parpart, seit 2021 Bereichsleiterin Marke und Kommunikation bei der JobRad GmbH, ist ab sofort als Chief Marketing Officer (CMO) Teil des Management Boards. Unter ihrer Führung wurde die Marke JobRad® durch einen erfolgreichen Relaunch modernisiert. Mit deutschlandweiten Werbekampagnen konnten sie und ihr Team die Marktpräsenz des Unternehmens erheblich stärken und festigen. Darüber hinaus erhöht das Hauptsponsoring des SC Freiburg nicht nur die Markenbekanntheit von JobRad® signifikant, sondern rückt auch das Thema nachhaltige Mobilität stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit.

Neu in der JobRad GmbH ist der Vertriebsexperte Thomas Hellweg, der als Chief Revenue Officer (CRO) agiert. Hellweg hat bei namhaften nationalen sowie internationalen Unternehmen umfangreiche Erfahrung in Management- und Vertriebspositionen gesammelt, darunter Microsoft Deutschland, IBM und Oracle. Seine Kenntnisse in Vertriebsstrategien, Kundenmanagement und digitaler Transformation bringt er nun bei JobRad® ein, um bestehende Kund:innen optimal zu betreuen und gleichzeitig neue Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen für Dienstradleasing mit der Marktführerin zu gewinnen.

Im Juni 2025 startet Christina Kiehl als Geschäftsführerin und Chief Financial Officer (CFO) bei der JobRad GmbH. Sie bringt umfassende Finanzkompetenz sowie jahrelange Erfahrung in der digitalen und Omni-Channel Vermarktung bei der Telekom Deutschland mit. Als Geschäftsführerin bei congstar legte sie starken Fokus auf nachhaltiges Wachstum, Effektivität und eine agile Organisation. Mit dem Gewinn von Christina Kiehl als CFO sichert sich JobRad® herausragende Finanzkompetenz im Management, um für das Wachstum der Organisation auch in Zukunft optimal aufgestellt zu sein.

Das Management Board der JobRad GmbH in der Übersicht:

Chief Executive Officer (CEO): Florian Baur

Chief People and Sustainability Officer (CPSO): Andrea Kurz

Chief Information and Operations Officer (CIOO): Matthias Wegner

Chief Financial Officer (CFO): Christina Kiehl

Chief Marketing Officer (CMO): Dr. Nadja Parpart

Chief Revenue Officer (CRO): Thomas Hellweg

Chief Product and Technology Officer (CPTO): Florian Baur (Interim)

Die Muttergesellschaft JobRad Holding SE wird aktuell durch Reiner Heine als Alleinvorstand geführt.

