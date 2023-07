JobRad GmbH

Markenrelaunch: JobRad stellt neues Design und neue Website vor

Reduziert, aber dennoch lebendig und voller Emotionen - so präsentiert sich JobRad neu in der Öffentlichkeit. Mit dem neuen Markenauftritt unterstreicht der Freiburger Dienstrad-Anbieter seine Ambition, das Fahrrad auf die große Bühne der Mobilität zu bringen und so zu einer besseren Zukunft für alle beizutragen.

Seit Unternehmensgründung steht JobRad für nachhaltige und zukunftsfähige Mobilitätsdienstleistungen, die sich den individuellen Bedürfnissen seiner Kundinnen und Kunden anpassen.

"Wir möchten, dass mehr Menschen Fahrrad oder E-Bike fahren, weil wir letztlich alle davon profitieren. Diese Haltung vertreten wir schon immer leidenschaftlich", erklärt JobRad-Geschäftsführer Florian Baur. "Mit unserem neuen Markenauftritt stellen wir nun noch mehr die Freude am Radfahren in den Mittelpunkt und sprechen damit vor allem die Personen an, die momentan noch nicht Fahrrad fahren." Insbesondere ihnen soll das große Potenzial des Fahrrads über verschiedene Kommunikationsmaßnahmen vermittelt werden:

Ausdrucksstarkes Logo mit hohem Wiedererkennungswert: Das neue JobRad-Logo ist eine Reduktion auf das Wesentliche. Es ist klar und plakativ im Ausdruck. Jeweils monochrom in den Unternehmensfarben anthrazit, pink und hellgrün steht es selbstbewusst und mit hohem Wiedererkennungswert für die Marke JobRad.

Intuitive Website mit klarer Bild- und Formensprache: Die neue Website www.jobrad.org überzeugt bereits in ihrer ersten Variante durch ihre intuitive Bedienung. Intelligente und nahtlose Services sorgen für ein positives Nutzerlebnis. Gleichzeitig lädt sie die Nutzerinnen und Nutzer dazu ein, Geschichten und Emotionen rund ums Radfahren zu entdecken. Fotos, die die unterschiedlichen Zielgruppen in ihren jeweils eigenen Lebenswelten zeigen, vermitteln Freude am Radfahren.

Deutschlandweite Werbekampagne für das Fahrrad: Ende Juli startet eine deutschlandweite Werbekampagne für das Fahrrad. Unter dem Claim "Dein Traumrad. Dein Dienstrad. Dein JobRad" werden die unterschiedlichen Bedürfnisse an das Rad anschaulich dargestellt. Analoge und digitale Außenwerbung, Banner auf ausgewählten Websites und kurze Videoclips in Social Media, auf Streaming-Plattformen und im TV richten sich an ein breites Publikum.

"Die Kampagne sorgt - genauso wie das Trikot-Sponsoring des SC Freiburg - für eine umfassende Präsenz der Marke JobRad in der breiten Öffentlichkeit und bringt das Fahrrad als nachhaltiges Transportmittel ins Gespräch", erklärt Nadja Parpart, die bei JobRad den Bereich Marke und Kommunikation verantwortet. Florian Baur ergänzt: "Der neue Markenauftritt unterstreicht unsere Ambition, das Fahrrad auf die große Bühne der Mobilität zu bringen und diese aktiv mitzugestalten."

Die Anpassung aller Kommunikationsmaterialien erfolgt schrittweise. So werden in einer Übergangsphase sowohl das alte als auch das neue Design nebeneinander zu sehen sein. Das neue Logo in den verschiedenen Farb-Varianten und eine Auswahl an Pressefotos finden Sie zum Download im Pressebereich auf www.jobrad.org/presse

Über die JobRad GmbH

Die JobRad GmbH mit Sitz in Freiburg ist mit der Marke JobRad© Marktführer im Dienstradleasing. Als Mobilitätsdienstleister organisiert JobRad mit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kostenneutral die Dienstrad-Überlassung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern. Angestellte profitieren von steuerlich geförderten Diensträdern sowie innovativen Services rund um die Radnutzung. Über 60.000 Arbeitgeber mit mehr als fünf Millionen Beschäftigten - zum Beispiel Bosch, SAP und Deutsche Bahn - setzen bereits auf JobRad als nachhaltiges Mobilitätsangebot, das Talente anzieht, Mitarbeiter fit hält und die Umwelt schützt. Veröffentlichung honorarfrei. Weitere Presseinformationen, Hintergrundtexte und Bilder zu JobRad finden Sie unter: www.jobrad.org/presse

