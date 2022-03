Protina Pharmazeutische GmbH

Radfahren macht Spaß! - Mit dem Bike in einen gesündere Move-Life-Alltag

Ein Dokument

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Für die meisten Menschen ist der Alltag insgesamt ziemlich bewegungsarm: Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit, sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch - und bestellen alles Mögliche online, das uns dann ganz bequem nach Hause geliefert wird. Bewegung? Fehlanzeige. Warum das überhaupt nicht gut ist und wie es besser geht, weiß mein Kollege Mario Hattwig.

Sprecher: Unser Körper braucht Bewegung, damit Muskeln, Sehnen und Gelenke länger fit bleiben, erklärt die Sportmedizinerin Dr. Stefanie Mollnhauer.

O-Ton 1 (Dr. Stefanie Mollnhauer, 17 Sek.): "Außerdem hält Bewegung auch unseren Geist in Schwung und erhöht dadurch nachweislich den IQ. Wir werden quasi gesünder alt! Die gute Nachricht ist: Für einen positiven Gesundheitseffekt, muss man jetzt keinen Hochleistungssport betreiben, sondern es reichen schon so 30 bis 45 Minuten strammes Gehen am Tag."

Sprecher: Deshalb lieber öfter mal die Treppe statt dem Fahrstuhl nehmen und eher mal aufs Rad steigen als ins Auto. Das wirkt sich auch auf unseren Hormonstatus aus.

O-Ton 2 (Dr. Stefanie Mollnhauer, 27 Sek.): "Das Kortisol - unser Langzeitstresshormon - wird bei Bewegung tatsächlich aktiv abgebaut. Aber das ist noch nicht alles. Wir schütten Serotonin und Dopamin aus. Serotonin, das wird auch als 'Glückshormon' bezeichnet, weil es sich positiv auf die Stimmung auswirkt, indem es das Wohlbefinden fördert, aber auch gleichzeitig beruhigend wirkt. Dopamin ist auch als 'Belohnungshormon' bekannt und lässt uns zufrieden auf das 'Geschaffte' schauen."

Sprecher: Aufs Rad schwingen lohnt sich also. Perfekt wäre übrigens dreimal die Woche für eine halbe bis Dreiviertelstunde. Wichtig ist aber: Langsam steigern und den Körper gut versorgen.

O-Ton 3 (Dr. Stefanie Mollnhauer, 17 Sek.): "Ganz wichtig ist auf jeden Fall ausreichend Flüssigkeit für unterwegs. Am besten vor und nach der Belastung Magnesium, unser Power-Mineral. Dann haben Sie schonmal genug Treibstoff für den Stoffwechsel, die Muskulatur und damit für Ihre Leistungsfähigkeit insgesamt, weil jetzt so energielos kann man natürlich schlecht Sport treiben."

Sprecher: Übrigens: ein Erwachsener braucht im Schnitt 300 bis 350 mg Magnesium am Tag. Wer viel Stress hat oder schweißtreibenden Sport treibt, braucht mehr und gerät schnell mal in einen Mangel. Meist kommt es dann zu schmerzhaften Krämpfen.

O-Ton 4 (Dr. Stefanie Mollnhauer, 20 Sek.): "Das kann man aber ganz einfach verhindern, indem man zu hochdosierten Magnesium-Produkten greift, die dann den Nährstoffspeicher wieder auffüllen, also wie zum Beispiel mit Magnesium-Diasporal®. Wer dann rundum gut versorgt ist, kann sich dann auch bedenkenlos das Rad schnappen und wird dabei nicht von unangenehmen Krämpfen oder anderen lästigen Mangelerscheinungen gestört."

Abmoderationsvorschlag: Es ist also gar nicht so schwer, sich im Alltag ausreichend zu bewegen. Mit dem Fahrrad kann das sogar richtig Spaß machen! Aber ganz wichtig: Ausreichend trinken und auf einen ausgeglichenen Mineralstoffhaushalt achten - mehr Infos dazu finden Sie natürlich auch im Netz, zum Beispiel unter diasporal.de

