Protina Pharmazeutische GmbH

Basica® - von Natur aus achtsam

Selbstbestimmt zu mehr Selfbalance

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ismaning (ots)

Wir leben in einer spannenden Zeit voller Gegensätze. Unsere Welt tickt schnell und digital, und wir verlieren oft den Kontakt zur Umwelt und uns selbst. Gleichzeitig streben wir jedoch nach intensiver Verbundenheit mit der Natur und unserem Körper. Dabei Körper und Geist in Balance zu halten ist eine Herausforderung. Den größten Einfluss auf unser körperliches und geistiges Wohlergehen haben wir selbst! Hier hilft es, einige Grundsätze zu verinnerlichen wie etwa auf die Ernährung zu achten. Durch unausgewogene Ernährung und viel Stress im Alltag kommt es auf körperlicher Ebene schnell zu einem Ungleichgewicht im Stoffwechsel. Das hat Folgen für das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit. Ein guter Rat ist, etwas für die Säure-Basen-Balance zu tun. Das funktioniert gut mit einem Basenpräparat aus der Apotheke wie z. B. Basica®, das uns hilft, unseren Körper mit einer bewährten und wohl abgestimmten Mischung aus Mineralstoffen und Spurenelementen in Balance zu bringen, und damit die Basis für ein Leben in Ausgeglichenheit zu schaffen.

Mit Bauchgefühl selbstbestimmt zur Work-Life-Balance

Auch im Berufsleben sind innere Balance und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit ein wichtiger Grundsatz für unser Wohlbefinden. Daher ist es wichtig, eine klare Grenze zwischen Arbeit und Freizeit zu ziehen, sich bewusst Auszeiten zu nehmen und die Natur als Rückzugsort und Kraftspender neu wiederzuentdecken. Digital Detox und Spaziergänge in der Natur können helfen, wieder in Kontakt mit uns selbst zu treten. Wir lernen dadurch, wieder auf unser Bauchgefühl zu hören und uns nicht nur von unserem Verstand leiten zu lassen. Und das wirkt sich auf allen Ebenen positiv auf das Wohlbefinden aus. Denn wer weiß besser was unser Körper benötigt als wir selbst? Stehen wir erst einmal in Kontakt mit uns selbst, fällt es uns leichter, unsere eigenen Bedürfnisse rechtzeitig zu erkennen und einem körperlichen Ungleichgewicht vorzubeugen, indem wir z. B. hochwertige Mineralstoffe und Spurenelemente wie in Basica® enthalten, in unseren Speiseplan integrieren. Denn Balance beginnt schon in der kleinsten Körperzelle.

Bewusst und ausgeglichen mit Basica®

Wer seine Gesundheit bewusst selbst in die Hand nehmen und seinen Körper und Geist täglich in Einklang bringen möchte, kommt an ausgewogener Ernährung nicht vorbei. Gewiss ist es nicht immer möglich, allen kulinarischen Verlockungen zu widerstehen, denen wir heutzutage ausgesetzt sind. Pizza hier, der schnelle süße Snack da, das eine oder andere Gläschen Wein dort - schnell macht sich Unwohlsein breit, und wir fühlen uns körperlich schlecht und antriebslos. Denn leider kann der Konsum von Nahrungsmitteln, die sauer verstoffwechselt werden, einen Einfluss auf die Säure-Basen-Balance im Körper haben. Alle biochemischen Vorgänge in unserem Organismus können nur dann reibungslos ablaufen, wenn das Verhältnis von Säuren zu Basen in unseren Zellen stimmt.

Kleine "Ernährungssünden" sind erlaubt, sofern wir für den entsprechenden Ausgleich sorgen. Durch eine gesunde Ernährung mit vielen frischen Produkten und durch eine stetige Versorgung mit basischen Mineralstoffen, können wir uns von innen heraus in Balance bringen, und den Grundstein für Wohlbefinden und Selfbalance legen. Basische Rezepte, wertvolle Infos und mehr unter: www.basica.com

Original-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell