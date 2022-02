Protina Pharmazeutische GmbH

Für alle, die es pur mögen

Basica® Pur sorgt ganz einfach für ein gutes Lebensgefühl

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ismaning (ots)

Purismus liegt im Trend. Sich reduzieren, Klarheit schaffen, versuchen, das Leben von Ballast zu befreien und ungünstige Einflussfaktoren zu vermeiden: Fast immer geht es darum, den Blickwinkel und die Prioritäten zu verändern, sich bewusster mit sich selbst auseinanderzusetzen und dem, was einem guttut oder sich gut anfühlt. Zu purem ganzheitlichen Wohlbefinden gehört unweigerlich, dass neben Äußerlichkeiten auch das innere Gleichgewicht stimmt. Ein wichtiger Schritt dahin und Basis eines Lebens in Balance für alle Puristen, Veganer, Selbstoptimierer ist ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt. Dabei hilft der Basenexperte Basica®. Kennen sie Basica® Pur? Ganz einfach pure Lebensenergie.

Schritt für Schritt ins innere Gleichgewicht

Warum immer so schnell gestresst und so antriebslos? Warum geht einem zu viel schnell auf die Nerven? "Was muss ich ändern, damit sich mein Lebensgefühl ändert?" Es macht wenig Sinn, sich ausschließlich mit den äußeren Umständen zu beschäftigen, solange die inneren Umstände unausgeglichen sind - und es ohne Achtsamkeit auch bleiben werden. Denken Sie einmal über folgendes nach: Wie oft in der Woche essen Sie tierische Produkte wie Käse, Fleisch, Wurst? Wie hoch ist der Anteil an Lebensmitteln aus Getreide wie Brot, Nudeln und Backwaren? Das und vieles mehr in unserer durchschnittlichen Ernährung führt dazu, dass das Säure-Basen-Gleichgewicht unseres Organismus zum sauren hin verschoben wird. Da ein funktionierender Stoffwechsel von einem ausgeglichenen Säure-Basen-Milieu und damit von physiologisch gesunden pH-Werten abhängen, ist der Körper weniger leistungsfähig. Das bekommen wir zu spüren; beispielsweise durch mangelnde Energie, verstärkte Antriebslosigkeit und Müdigkeit, ein dünnes Nervenkostüm, zu wenig Abwehrkräfte.

Gute Unterstützung mit Basica® Pur

Zur Unterstützung eines ausbalancierten Stoffwechsels ist die tägliche Nahrungsergänzung mit basischen Mineralstoffen und Spurenelementen empfehlenswert. Denn damit die biochemischen Vorgänge in unserem Körper geregelt ablaufen, brauchen alle Körperzellen das richtige Verhältnis von Säuren und Basen. Der pH-Wert ist der Maßstab hierfür. Eine basische Nahrungsergänzung kann helfen, wieder ein ausgeglichenes Milieu für einen gut funktionierenden Stoffwechsel zu schaffen. Basica® ist die Marke, die dabei unterstützt. Seit fast 100 Jahren steht Basica® für wissenschaftlich fundierte Qualität. Sorgfältig ausgewählte hochwertige Mineralstoffe und wertvolle Spurenelemente, die eine Vielzahl von positiven Effekten auf Körper und Psyche haben.

Mit der Variante "Pur" steht hier eine innovative Lösung für alle zur Verfügung, die bewusst achtsam leben möchten, die sich vegan ernähren oder auch aus Allergiegründen auf Zusatzstoffe verzichten müssen: Basica® Pur ist vegan, enthält weder Lactose noch irgendwelche Zusatzstoffe.

Es ist wichtig sich öfter mal auf sein Bauchgefühl zu verlassen und Veränderungsgedanken zuzulassen, sich zu fragen, wie sich mehr Ausgeglichenheit realisieren lässt. Tipps und Infos dazu unter: www.basica.com

Original-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell