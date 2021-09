Protina Pharmazeutische GmbH

Herbstmüdigkeit adé!

Mit dem Drei-Stufen-Plan zu mehr Energie - Im Interview mit Dr. Jutta Doebel

Der Herbst kann mit seinen bunten Bäumen und den letzten, unverhofften Sonnenstrahlen noch ein paar wirklich schöne Tage hervorbringen. Damit wir die richtig ausnutzen und nicht öde auf der Couch versacken, brauchen wir gute Ideen - und die nötige Energie, um rauszugehen und was zu erleben. Nur leider hapert es oft eben gerade an jener Energie.

Wenn uns also wieder der Schwung fehlt, können wir unsere Energiedepots mit einem simplen Drei-Stufen-Plan auffüllen, weiß Mikronährstoffexpertin Dr. Jutta Doebel.

"Erstens: Der Stoffwechsel muss aktiviert werden. Das gelingt tatsächlich am besten und einfachsten mit ausreichend Bewegung - am besten an der frischen Luft. Das muss auch gar nicht viel sein. Da reichen auch schon zwei, drei kurze Gymnastikeinheiten oder schöne Spaziergänge an der frischen Luft. Wer mag, könnte aber auch joggen, schwimmen gehen oder bei einem Online-Tanzworkshop mitmachen."

Der nächste wichtige Faktor für mehr Energie: Die richtige Ernährung.

"Hier rate ich immer dazu, auf "sogenannte" basische Ernährung zu achten. Grundsätzlich wichtig ist, dass man basenbildende Nahrungsmittel in ausreichenden Mengen zu sich nimmt. Das bedeutet, dass man deutlich mehr basenbildende als säurebildende Nahrungsmittel zu sich nehmen sollte - im Verhältnis 80:20. Wenn also 80 Prozent der Mahlzeit aus Gemüse, Obst, Salaten und Kräutern besteht, ist man auf dem richtigen Weg. Säurebildend sind alle eiweißreichen Lebensmittel wie Fleisch, Wurst, Fisch, Käse, Brot und Getreideprodukte. Man muss auf diese Lebensmittel nicht gänzlich verzichten, sie sollten aber nur in geringen Maßen konsumiert werden. Daswäre schon mal eine gute Empfehlung."

Fehlt nur noch der Dritte im Energie-Bunde: ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt. Denn gerade nach stressigen Phasen neigt der Körper zu Übersäuerung.

"Wir sind erschöpft, wir sind müde, wir sind unausgeglichen. Und das wiederum führt dazu, dass wir nicht mehr so belastbar sind und uns noch schlechter konzentrieren können. Und gerade jetzt, wenn die dunkle Jahreszeit kommt, kann es eben auch sein, dass unser Immunsystem Infekt anfälliger wird. Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Immunzellen unterstützen, und das können wir am besten mit Hilfe von Nahrungsergänzungsmitteln, die günstig auf unseren Säure-Basen-Haushalt wirken."

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass vor allem Zink und Selen das Immunsystem unterstützen können.

"Ich bin Apothekerin und empfehle meinen Kunden am liebsten eine sogenannte Basenkur durchzuführen. Das heißt, dass man über vier Wochen ein Basenpräparat einnimmt. Es gibt unterschiedliche Darreichungsformen, ich empfehle Direktsticks (z. B. Basica Direkt, Apotheke), die ohne Wasser eingenommen werden können. Dies hilft, herbstfit zu werden und ist somit der dritte Energie-Faktor - der Säure-Basen-Haushalt."

Selbst in der dunklen Jahreszeit sind Müdigkeit und Energiemangel kein Muss! Mit Bewegung an der frischen Luft, einer Prise vernünftiger Ernährung und einer gezielten Basenkur machen Sie sich und Ihre Lieben ganz einfach herbstfit! Mehr Infos dazu finden Sie auch auf basica.com - dort gibt es einen schnellen Säure-Basen-Test, leckere basische Rezept und viele Infos zum gezielten Säure-Basen-Ausgleich.

