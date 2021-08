Rundum glücklich mit der Magnesium Routine

Protina Pharmazeutische GmbH

Das eigene Glück wird grundsätzlich von jedem Menschen anders empfunden und definiert. Für den einen kann das persönliche Glück darin liegen, seine beruflichen Ziele zu verwirklichen. Für den anderen liegt es in der Gründung einer Familie. Der eine findet Erfüllung im Freiheitsgefühl, um die Welt reisen zu können und nie wirklich sesshaft zu werden. Ein anderer empfindet ein Hochgefühl bei der Ausübung eines besonderen Hobbies oder durch sportliche Betätigung. So vielfältig die Wege zum Glück sind, so ist allen gemein, dass die Basis fürs Glücklichsein das körperliche und seelische Wohlbefinden ist. Und genau darauf hat jeder von uns enormen Einfluss. Man kann zwar nicht sein gesamtes Leben planen - auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung mit optimaler Nährstoffversorgung haben wir jedoch direkten Einfluss. Damit können wir den Grundstein für unsere Gesundheit und unser persönliches Glück legen.

Mit der Magnesium-Routine spielend leicht durch den Alltag

Mit Magnesium den Tücken des Alltags trotzen, sich entspannt und wohl fühlen? Wie soll das gehen? Ganz einfach, indem wir unser Bewusstsein in Bezug auf die optimale Mineralstoff-Versorgung unseres Körpers schärfen. Nehmen wir einen ganz typischen Alltag, wie ihn viele von uns erleben. Wir stehen morgens auf und machen uns fertig für die Arbeit. Einige versorgen die Kinder und liefern sie noch vor Arbeitsbeginn in der Kita oder Schule ab, andere kämpfen sich schon morgens durch den nervigen Berufsverkehr. Die Nerven liegen bei Vielen vor dem ersten Kaffee im Büro blank, und das Stresslevel ist am Anschlag, bevor der Tag richtig begonnen hat. Und oftmals setzt sich der Tag ebenso stressig fort. Wichtig ist, da zu wissen, dass wir diesem Zustand nicht hilflos ausgeliefert sein müssen, sondern unseren Körper bei der Bewältigung von Stress mit der richtigen "Nervennahrung" unterstützen können. Doch was genau ist die richtige Nervennahrung? Gemeint ist damit nicht etwa der Schokoriegel, der uns vermeintlich schnelle Power liefert, und auch nicht der Kaffee am Nachmittag, der unseren Geist kurzzeitig weckt. Möchten wir, dass unser Körper vital bleibt sowohl auf geistiger als auch auf körperlicher Ebene, sollten wir ihn durch nährstoffreiche Ernährung und eine gute Lebensweise unterstützen. Dazu gehört eine ausreichende Versorgung mit dem lebenswichtigen Mineralstoff Magnesium, den unser Körper für verschiedene Stoffwechselprozesse sowie zum Aufbau und Erhalt von Knochen benötigt. Er reguliert die Freisetzung von Stresshormonen und wird nicht ohne Grund als "Anti-Stress-Mineral" oder "Mineral der Ruhe" bezeichnet. Im Zusammenspiel mit B-Vitaminen, vor allem B1, B2, B6 und B12, trägt Magnesium zu einer normalen Funktion des Nervensystems und des Energiestoffwechsels bei. Durch entsprechende Supplementierung mit einem "kleinen Helfer" wie z. B. Magnesium-Diasporal® Depot (in der Apotheke erhältlich) können wir unseren täglichen Bedarf an Magnesium und B-Vitaminen spielend leicht decken und durch den speziellen Depot-Effekt über den Tag hinweg unsere vitale Muskel- und gesunde Nervenfunktion unterstützen.

Der Magnesium-Faktor macht´s!

Unser Körper leistet tagtäglich Unglaubliches, damit wir in der Lage sind zu fühlen, zu denken und zu handeln. Etwa 86 Milliarden Nervenzellen sind in ständiger Kommunikation miteinander verbunden und tauschen Informationen aus. Dabei verbrauchen sie täglich ca. 500 kcal, um ihre Aufgaben zu erledigen. In unserem modernen und schnelllebigen Alltag benötigen wir neben mentaler auch, körperliche Kraft. Wir sind ständig aktiv und auf allen Ebenen in Bewegung. Sportliche Betätigung gehört fast schon zum guten Ton und ist neben gesunder Ernährung fester Bestandteil eines aktiven Lifestyles. Körperliche Aktivität bietet den perfekten Ausgleich nach einem stressigen Tag im Job, hilft Stress abzubauen und unterstützt uns dabei, Ruhe zu finden. All dies kostet Energie, die unser Körper bereitstellen muss. Wie also können wir ihm dabei Hilfestellung leisten? Ein wichtiger Faktor bei der Bereitstellung von Energie ist Magnesium. Das Powermineral ist Bestandteil von über 600 Enzymen im menschlichen Körper und spielt eine wesentliche Rolle bei allen Stoffwechselvorgängen, die mit dem Umbau von energiereichen Substanzen wie z. B. Glukose, verbunden sind. Ohne Magnesium geht also nichts in unserem Körper.

Mit Achtsamkeit zum richtigen Magnesium-Level

Nun fragen Sie sich vielleicht, wie viel Magnesium Sie denn nun eigentlich benötigen und wie viel zu viel ist. Grundsätzlich sollten wir versuchen, unseren Nährstoffhaushalt durch ausgewogene Ernährung fit zu halten. Leichter gesagt, als getan im Alltag ist das nicht immer möglich. Auch können Faktoren und Lebensumstände wie Stress, Sport, Schwangerschaft, Wechseljahre oder die Einnahme bestimmter Medikamente den Magnesiumbedarf beeinflussen. Eine mögliche Unterversorgung äußert sich in Muskelverspannungen, Muskelzucken, Energielosigkeit, innerer Unruhe oder unruhigem Schlaf, um nur einige Merkmale zu nennen. Daher gehört zu einer gesunden und bewussten Lebensweise auch, in Dialog mit dem eigenen Körper zu treten. Durch Selbstreflexion und achtsame Beobachtung können wir einiges über unseren Mineralstoffstatus und -bedarf erfahren. Eine gesunde Routine, bei der wir über den Tag verteilt immer mal innehalten und in uns hineinhorchen, hilft gleichzeitig, kurz zur Ruhe zu kommen und ausgeglichener den Tag zu bewältigen.

Bei etwaigen Mangelerscheinungen unsere Magnesiumspeicher wieder aufzufüllen ist einfach, da hochwertige Präparate auch praktisch unterwegs eingenommen werden können. Mit dem breiten Sortiment an Magnesium-Diasporal® Produkten können wir sogar selbst entscheiden, ob wir die empfohlene Tagesdosis schon mit einer einzigen Einnahme abdecken oder mit zwei bis drei Einnahmen über den Tag verteilen möchten. So gestalten wir unsere Magnesium-Routine flexibel und individuell wie unseren Alltag und unser Leben. Im Magnesium Ratgeber unter www.diasporal.de gibt es noch weitere Informationen dazu, wie wir mit einer gesunden "Magnesium-Routine" entspannt den Alltag meistern und somit unserem Glück ein wenig näherkommen. Denn bekanntlich sind vor allem die Menschen glücklich, denen es gelingt, so oft wie möglich entspannt im Hier und Jetzt zu leben.

Multitalent Magnesium auf einen Blick

Wie äußert sich eine Unterversorgung mit Magnesium?

Wer muss besonders auf seinen Magnesiumhaushalt achten?

Magnesium-Diasporal® - für jeden Bedarf das richtige Produkt?

Wie viel Magnesium täglich wird empfohlen?

Wie entspanne ich meine Muskeln und Nerven?

Wie nehme ich Magnesium richtig ein?

Die Antworten auf diese Fragen, einen Magnesium-Test zur Bestimmung der eigenen Versorgung und vieles mehr finden Sie im Ratgeber unter www.diasporal.de/downloads-links/

