DFB und Panini feiern 125 Jahre Fußball - mit Jubiläums-Stickeralbum und einer Trading Card Box

Stuttgart, Germany und Frankfurt Am Main, Germany

Pünktlich zum Jubiläum „125 Jahre Deutscher Fußball-Bund" bringen der DFB und Panini gleich zwei exklusive Produktneuheiten in den Handel: Am 30. April 2025 erschien das Jubiläums-Stickeralbum „DFB 2025 – 125 Jahre Fußballgeschichte", Juni folgt eine Trading Card Box rund um das DFB Frauen-Team.

DFB 2025 – 125 Jahre Fußballgeschichte: Das große Stickeralbum zum Jubiläum

Die neue Panini-Stickerkollektion lässt 125 Jahre Fußballgeschichte lebendig werden. Zum ersten Mal vereint ein offizielles DFB-Album die Männer-, Frauen- und U21-Nationalteams in einer Sammlung. Auf 48 Seiten mit insgesamt 228 Stickern bietet das Album eine vielseitige Mischung aus aktuellen Portraits, dynamischen Spiel- und Trainingsmomenten sowie besonderen Rückblicken auf große Legenden des deutschen Fußballs.

Ein besonderes Highlight der Kollektion sind die detailreich neu gestalteten Sticker historischer Spieler wie Paul Breitner, Matthias Sammer oder Toni Kroos im Re-Design klassischer WM-Editionen. Alle Spielerinnen und Spieler werden zudem mit einem eigenen Special-Sticker im exklusiven 125-Jahre-Jubiläumstrikot gewürdigt.

Marco Pace, Head of Sports Collectibles bei Panini, erklärt: „125 Jahre DFB markieren einen bedeutenden Meilenstein im deutschen Fußball - aber es sind vor allem die aktuellen Nationalmannschaften, die mit ihren Leistungen in letzter Zeit begeistert haben und dieses Jubiläum besonders lebendig machen. Unser Sammelalbum verbindet Generationen und bringt Sammelspaß in die Wohnzimmer, auf den Fußballplatz, den Schulhof – und überall dorthin, wo Fußball gelebt wird."

Das Starter-Set mit Album, fünf Stickertüten und einem besonderen Legenden-Sticker kostet 5,90 EUR (UVP), ein einzelnes Päckchen mit fünf Stickern kostet 0,90 EUR (UVP) – erhältlich seit dem 30. April im Handel und online.

DFB Women Team-Set 2025: Die neue Trading Card Box zum großen Fußballsommer

Das DFB Frauen Team-Set 2025 erscheint im Juni als hochwertige Trading Card Box. Im Mittelpunkt stehen die Spielerinnen, die den deutschen Frauenfußball 2025 prägen und mitreißende Momente schaffen wollen. Mit ausdrucksstarken Motiven und modernem Design rückt das Set die aktuelle Frauen-Nationalmannschaft eindrucksvoll ins Rampenlicht.

Fritz Frank, Head of Licensing beim DFB, sagt dazu: „Mit dem DFB Frauen Team-Set setzen wir ein weiteres Zeichen für die Wertschätzung und Sichtbarkeit des Frauenfußballs. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, wie groß das Interesse und die Begeisterung der Fans sind – und wir wollen diesen Enthusiasmus auch über Lizenzprodukte für Fans weiter fördern."

Zwei garantiert enthaltene, nummerierte Parallel-Karten und eine Autogrammkarte machen jede Box zu etwas Besonderem. Die Parallel-Karten sind limitiert auf 75, 50, 25 oder 10 Stück – sowie auf die besonders begehrte 1/1-Karte, die es im klassischen schwarzen Design nur ein einziges Mal gibt.

Das Set knüpft in Konzept und Qualität nahtlos an das beliebte DFB Team-Set aus dem vergangenen Jahr an – und setzt zugleich ein starkes Zeichen für den Frauenfußball. Der Preis pro Box liegt bei 39,99 EUR (UVP).

