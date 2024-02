Panini Verlags GmbH

Die offizielle Stickersammung World Class 2024: Das Vermächtnis der FIFA mit den FIFA World Cup™ Champions feiern

2024 wird ein spannendes Jahr für den internationalen Fußball – zwischen Jubiläen, Turnieren und Veranstaltungen will Panini sicherstellen, dass Fußballfans die Gelegenheit nicht versäumen, ein Teil davon zu sein.

Panini erweitert die Produktpalette und bereichert dadurch das Angebot für die Fans: Mit der Einführung der brandneuen Serie „World Class" mit hochkarätigen Stickern, werden die Ikonen des Fußballs zelebriert. Die erste Ausgabe der Serie World Class 2024 ist offiziell von der FIFA lizenziert und enthält die Game Changer des internationalen Fußballs.

Im Fokus der Kollektion stehen die Nationalmannschaften, die das FIFA World Cup™-Turnier gewonnen haben (Brasilien, Deutschland, Italien, Argentinien, Frankreich, Uruguay, England, Spanien). Die Sticker-Kollektion World Class bietet eine ausführliche Darstellung der einzelnen Mannschaften mit einer Mischung aus Porträts, Action-Fotos und historischen Inhalten sowie hochwertigen Bildern und Materialien.

Darüber hinaus gibt es FIFA-Inhalte wie die Reise der FIFA World Cup™-Trophäe (einschließlich Jules Rimet, 1930-1970), legendäre FIFA-Spieler, Nachwuchsspieler mit Blick auf 2026 und die 7 Gründungsmitglieder der FIFA.

Der Inhalt der World Class 2024 ist vollständig von der FIFA und den Verbänden lizenziert, sodass die Fans eine vollständige Kollektion mit Logos, Trikots, Markenzeichen und Emblemen erleben können.

Diese neue Serie ergänzt die Panini-Premium-Produktlinie, zu der auch die von Sammlern auf der ganzen Welt geschätzten Top Class-Sammelkarten gehören, mit dem Ziel, auf einzigartige und fesselnde Weise eine exklusive Verbindung zum globalen Publikum herzustellen.

"Wir freuen uns sehr über die Lancierung dieser völlig neuen Kollektion, mit der wir das Erbe der FIFA feiern", sagte Elisabetta Mussini, Group Licensing Director bei Panini. "World Class zeigt unser starkes Engagement für Sammler und Fußballfans im Allgemeinen, um ihnen Produkte und Erlebnisse zu bieten, die es so noch nie gab."

Panini World Class: eine neue Kollektion, ein neues Line-up!

Die Panini-Gruppe wurde vor über 60 Jahren in Modena, Italien, gegründet und hat mittlerweile Tochtergesellschaften in ganz Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten. Sie ist der Weltmarktführer im Bereich der verlegten Sammlerstücke (Sticker und Sammelkarten) und der führende multinationale Verleger von Comics, Kinderzeitschriften und Manga in Europa und Lateinamerika. Das Unternehmen verfügt über Vertriebskanäle in mehr als 150 Ländern, unter anderem in Deutschland, und beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter.

Mehr Informationen und alles Wissenswerte zu den neuen Kollektionen sind auf www.paninigroup.com zu finden.

