InnoGames erreicht 1 Milliarde EUR Umsatz

InnoGames, Deutschlands führender Entwickler und Publisher von Online- und Mobile-Spielen und Bestandteil der Modern Times Group MTG, hat eine Milliarde EUR Gesamtumsatz erreicht. Seit der Gründung 2007 zeichnet sich InnoGames durch zweistelliges prozentuales Wachstum von Jahr zu Jahr aus. Forge of Empires hat mehr als 500 Millionen EUR Umsatz beigesteuert. InnoGames' Klassiker wie Grepolis und Die Stämme haben seit ihrem Launch mehr als jeweils 100 Millionen EUR erreicht. Das 2015 veröffentlichte Elvenar hat ebenfalls erheblich zum Meilenstein beigetragen und wächst kontinuierlich. Das Wachstum von InnoGames ist vor allem auf die strategische Umstellung auf Mobile-Games und fortlaufende inhaltliche Erweiterungen (Live Operations) zurückzuführen. Heute kommen mehr als die Hälfte aller Umsätze von mobilen Apps.

"Unser Schlüssel zum Erfolg sind unsere großartigen Teams und unser hoher Qualitätsanspruch, insbesondere im Bereich Live Operations. Wir sind eines der wenigen Unternehmen, die es schaffen, Spielern auf der ganzen Welt sowohl auf dem PC und mobilen Endgeräten langlebige Unterhaltung und Spielspaß zu bieten", so InnoGames CEO Hendrik Klindworth. "Wir möchten allen Beteiligten, die zu diesem Meilenstein beigetragen haben und insbesondere unseren Spielern für ihre Loyalität danken. In Zukunft werden wir uns weiterhin auf die Entwicklung großartiger neuer Spiele und den Ausbau unserer aktuellen Titel konzentrieren", fährt Klindworth fort.

Während sich die Performance des Unternehmens im Browser weiterhin nachhaltig entwickelt, soll der Anteil der mobilen Umsätze weiter steigen. Seit 2015 sind Umsätze über mobile Endgeräte im Jahresdurchschnitt bereits um 56 Prozent gewachsen. Die Mehrheit aller Spielerregistrierungen findet mobil statt.

InnoGames hat als erster Spieleentwickler weltweit die automatisierte Konvertierung von komplexen Flash-basierten Browsergames mit dem Open-Source-Compiler HAXE gemeistert. Die Browserversionen von InnoGames Erfolgstiteln sind damit zukunftssicher aufgestellt, wenn Adobe 2020 endgültig den Support von Flash einstellt. Gemeinsam mit den mobilen Apps können Spieler vom Cross-Plattform-Ansatz des Unternehmens profitieren und mit einem Account auf allen Plattformen spielen.

"Dieser Meilenstein ist ein weiterer Beleg für den nachhaltigen Erfolg unseres Cross-Plattform-Ansatzes und unserer Mobile-Strategie. Während wir im Browser hohe Margen verzeichnen, ist Mobile der klare Wachstumsmarkt", fasst Klindworth zusammen.

InnoGames umsatzstärkste Märkte seit 2007 sind die USA, Deutschland und Frankreich. Bis heute verbrachten Spieler insgesamt 337.723 Jahre mit den Spielen des Unternehmens. InnoGames ist seit Oktober 2016 Bestandteil der international tätigen Modern Times Group (MTG), die im Bereich eSports und Gaming aktiv ist.

Über InnoGames

InnoGames ist Deutschlands führender Entwickler und Publisher von Mobile- und Online-Spielen. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg ist vor allem für Forge of Empires, Elvenar und Die Stämme bekannt. InnoGames' gesamtes Portfolio umfasst sieben Live-Spiele und mehrere Mobile-Games in der Produktion. Als Hobby gestartet beschäftigt InnoGames heute mehr als 400 Mitarbeiter aus über 30 Nationen, die das Ziel verfolgen, einzigartige Spiele zu schaffen, die Spielern aus der ganzen Welt jahrelangen Spielspaß bieten.

