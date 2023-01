sixx

Kriminelles Tête-à-Tête: Paula Lambert und Dr. Alexander Stevens im True Crime Fieber ab Montag, 6. Februar, auf sixx

Sex-Expertin trifft auf Strafverteidiger: Paula Lambert taucht zusammen mit dem renommierten Anwalt, Bestsellerautor und Podcaster Dr. Alexander Stevens in die Welt der wahren Verbrechen ein. In den insgesamt sechs Episoden der "Sex Crime Stories - Paula im True Crime Fieber" plaudert der Fachmann für Sexualstrafrecht ab 6. Februar immer montags in der Prime Time aus dem anwaltlichen Nähkästchen und erzählt Paula Lambert und den sixx-Zuschauer:innen von den skurrilsten, spannendsten, amüsantesten und schockierendsten "sexuellen" Fällen seiner Laufbahn. Angefangen vom Sexskandal im Swingerclub über ein aus dem Ruder gelaufenes Restaurant-Date bis hin zu kompromittierenden Fake-Sextapes - unglaubliche Fälle, die aber alle genau so passiert sind! "Ich dachte ja, in Sachen Sex gibt es nichts, von dem ich nicht schon gehört hätte. Aber das, was Alexander Stevens mir erzählt hat, hat mich eines Besseren belehrt ..." so Paula Lambert.

sixx-Senderchefin Ellen Koch: "Mit den 'Sex Crime Stories' starten wir mit einer tollen neuen Eigenproduktion ins Jahr 2023. Ich bin mir sicher, wir werden unsere Zuschauer:innen mit diesen wirklich außergewöhnlichen Geschichten überraschen, verblüffen und sprachlos machen. Auf Stories, in denen Vergewaltigung, Mord und Gewalt gegen Frauen im Zentrum stehen, verzichten wir dabei bewusst. Denn dafür ist auf sixx kein Platz!"

"Sex Crime Stories - Paula im True Crime Fieber" wird produziert von Watch Lola GmbH im Auftrag von sixx.

"Sex Crime Stories - Paula im True Crime Fieber" mit Paula Lambert und Dr. Alexander Stevens - ab 6. Februar immer montags um 20:15 Uhr auf sixx und auf Joyn.

