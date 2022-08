sixx

Beauty-Offensive auf sixx mit den neuen Prime Time-Eigenproduktionen "Cut it" und "Finding Beauty" ab 2. September

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Es wird "be-you-tiful" am Freitagabend auf sixx - mit zwei neuen Eigenproduktionen zum Thema Beauty-Makeover: Während in der Umstyling-Show "Cut it" (ab 2. September) junge Styling-Talente um die Wette schneiden, färben und föhnen, begleitet die Doku-Serie "Finding Beauty" (ab Oktober) vier Schönheits-Chirurginnen in ihrem Alltag zwischen Ästhetik und Anästhesie.

Schnipp, schnapp, Haare ab.

Was für die einen nur eine neue Frisur ist, ist für die anderen eine Typveränderung mit Neubeginn. In der neuen Eigenproduktion "Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show" konkurrieren frisch ausgelernte Friseur:innen um das perfekte Umstyling."Mit der neuen Frisur möchte ich wieder mehr rausgehen, mich freier fühlen und neu starten," freut sich die 36-jährige Jennifer aus Unterhaching auf ihr Makeover. Es ist der Neuanfang nach einer Depression.

Mit Schere, Farbe, Föhn und Pinsel kreieren die Nachwuchstalente den perfekten "VorHAIR NachHAIR"-Look für ihre Kundinnen. Bewertet wird das Ganze vom Berliner Styling-Experten Denny K. Doch welche:r Friseur:in traut sich an den Farbtopf? Wem entgleitet die Schere? Wer behält trotz Zeitdruck eine ruhige Hand und stylt sich zum Sieg?

Zum Start der neuen Umstyling-Show "Cut it" verlost sixx gemeinsam mit der Zeitschrift freundin ein komplettes Umstyling beim Münchner Starfriseur Markus Loboda - inklusive Make-up, Styling und Vorher-Nachher-Shooting! Mehr Infos auf Gewinnarena.de.

Schönheit zwischen Skalpell und Spritze.

In der Doku-Reihe "Finding Beauty" begleitet sixx vier plastische Chirurginnen und ihre Patientinnen auf dem Weg zu einem positiveren Selbstbild. Vom schmerzhaften Lipödem, über vernarbtes Gewebe bis hin zu einem viel zu großen Busen - der Leidensdruck für die zwölf Patientinnen ist groß. Doch bringt ein Beauty-Eingriff den erhofften Seelenfrieden?

Mit Fachexpertise und Empathie unterstützen die Beauty-Docs Dr. Anna-Theresa Lipp (München), Dr. Susanne Morath (München), Dr. Luise Berger (München) und Dr. Isabel Edusei (Berlin) ihre Patientinnen, sich wieder in ihrem Körper wohlzufühlen.

Die Beauty-Offensive auf sixx:

"Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show" (sechs Folgen) - ab Freitag, 2. September 2022, um 20:15 Uhr auf sixx. Die neue Umstyling-Show wird produziert von Lightkid.

"Finding Beauty - Die Makeover-Show" (sechs Folgen) - ab Oktober auf sixx. Produziert wird die Doku-Serie von der Watch Lola GmbH.

Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell