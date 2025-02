Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR)

Landessynode wählt Antje Menn zur Oberkirchenrätin

51-jährige Theologin aus Remscheid leitet die Abteilung Personal

Bonn (ots)

Antje Menn wird neues hauptamtliches Mitglied der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland. Die Landessynode hat die 51-Jährige heute für acht Jahre ins Amt als Oberkirchenrätin und Leiterin der Abteilung 2 (Personal) gewählt.

Auf die bisherige Superintendentin des Kirchenkreises Lennep entfielen 112 Stimmen. Ihre Gegenkandidatinnen Iris Döring aus Essen und Heike Schneidereit-Mauth aus Mettmann erhielten 48 und 23 Stimmen. Antje Menn folgt Oberkirchenrat Christoph Pistorius nach, der nach zwölfjähriger Amtszeit in den Ruhestand geht. Die neuen Mitglieder der Kirchenleitung werden am 11. Mai in ihr Amt eingeführt.

"Das Talent sehen, das in jeder und jedem steckt"

"Ich suche die Begegnung. Menschen kennenlernen und im Austausch sein mit Gemeindegliedern, Mitarbeitenden, Vertreter*innen aus Politik, mit jenen, die Kirche zugetan oder abgewandt sind. Mir kommt es darauf an, Sorgen und Hoffnungen zu kennen und das Talent zu sehen, das in jeder und jedem steckt", sagte Antje Menn bei ihrer Vorstellung auf der Landessynode. Ein Video der gesamten Rede gibt es auf dem YouTube-Kanal der Evangelischen Kirche im Rheinland.

Zur Person: Antje Menn

Die Theologin Antje Menn, Jahrgang 1973, ist seit 2020 Superintendentin des Kirchenkreises Lennep und seit 2023 Vorsitzende des Ständigen Theologischen Ausschusses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Ihr Studium der Theologie und Philosophie absolvierte sie in Wuppertal, Göttingen, Lausanne und Bochum. Als Vikarin war sie in Aachen tätig, bevor sie als Pfarrerin zur Anstellung nach Remscheid in die Auferstehungsgemeinde kam und gleichzeitig als Assistentin an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal arbeitete. Vor ihrer Wahl zur Superintendentin des Kirchenkreises Lennep war sie neun Jahre lang Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Lennep und leitete zudem die Abteilung Kinder-Jugend-Bildung im Kirchenkreis.

Original-Content von: Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR), übermittelt durch news aktuell