Dieter Falk und Michael Kunze präsentieren "Bethlehem"

Medientermin zum neuen Chormusical am 2. September in Düsseldorf

Bethlehem boomt. Kaum war der erste Vorstellungstermin für das neue Chormusical "Bethlehem" des Erfolgsduos Dieter Falk und Michael Kunze bekanntgegeben, da hatten sich bereits 500 Chorleiterinnen und -leiter sowie interessierte Einzelsängerinnen und -sänger gemeldet, um sich von Texter und Komponist das neue musikalische Mega-Event vorstellen zu lassen: Präsentation ausgebucht!

Die Evangelische Kirche im Rheinland ist als Kooperationspartnerin am Chormusical "Bethlehem", das am 5. Dezember 2020 mit mehreren tausend Chorsängerinnen und -sängern im Düsseldorfer ISS-Dome Weltpremiere haben wird, beteiligt. Dieter Falk und Michael Kunze haben in den vergangenen Jahren bereits mit den Pop-Oratorien "Die 10 Gebote" und "Luther" Maßstäbe gesetzt.

Auch den Vertreterinnen und Vertretern der Medien präsentieren die Macher, zu denen unter anderem die Leipziger Agentur MAWI Concert als Veranstalterin gehört, nun das neue Großprojekt. Wir laden ein zur

P R E S S E K O N F E R E N Z am Montag, 2. September 2019, 12 Uhr, im ISS Dome, Theodorstraße 281, 40472 Düsseldorf.

Neben Michael Kunze und Dieter Falk stehen dabei Matthias Winkler (Geschäftsführer MAWI Concert Konzertagentur GmbH), Oberkirchenrätin Henrike Tetz (Evangelische Kirche im Rheinland) und Katrin Weidemann (Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe e. V.) Rede und Antwort.

Anmeldungen per E-Mail an presse@bethlehem-chormusical.de erleichtern uns die Planung.

Mehr zum Projekt: www.bethlehem-chormusical.de

