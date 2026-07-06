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Moderatorinnen übernehmen Führungsposten: Julia Grimm und Anne Willmes leiten die WDR-Landesstudios in Bonn und Siegen

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Köln (ots)

Gleich zwei WDR-Landesstudios haben im Juli eine neue Leiterin bekommen, beide sind bisher als Fernsehmoderatorinnen bekannt. Julia Grimm übernimmt das Studio in Bonn, Anne Willmes leitet ab sofort das Studio in Siegen.

„Unsere Landesstudios sind das regionale Herzstück des WDR. Sie sind nah an den Menschen und ihren Themen. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir für Bonn und Siegen zwei so profilierte und engagierte Journalistinnen gewinnen konnten“, sagt Stefan Brandenburg, Leiter der Landesprogramme und des Programmbereichs Aktuelles im WDR.

Julia Grimm übernimmt das Landesstudio Bonn

Seit ihrem Studium in Bonn ist das Rheinland die Wahlheimat der gebürtigen Westfälin Julia Grimm. Nach Stationen bei n-tv und RTL kam sie 2014 zum WDR. Dort arbeitete sie zunächst in der landespolitischen Redaktion und wechselte dann als Korrespondentin nach Berlin. 2019 ging es zurück ins Rheinland. Grimm übernahm eine Führungsposition bei phoenix, dem Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF. Dort stand sie auch als Moderatorin und Reporterin vor der Kamera.

„Die Region rund um Bonn ist eine besonders spannende“, sagt Grimm. „Hier treffen kommunale Themen, Bundespolitik und internationales Geschehen aufeinander. Ich freue mich darauf, unsere Berichterstattung mit dem Bonner Team weiterzuentwickeln, vor allem auch für unsere digitalen Kanäle.“

Anne Willmes übernimmt das Landesstudio Siegen

Das WDR-Publikum kennt Anne Willmes vor allem als Moderatorin aus dem WDR Fernsehen. Hier präsentiert sie bisher Sendungen wie „Hier und heute“, die „Lokalzeit am Samstag“ oder „Lokalzeit live“. Geboren im Sauerland zog es Willmes zum Studium nach Münster, dann aber schnell zurück in die südwestfälische Heimat. Im Landesstudio Siegen fing sie 2000 als freie Mitarbeiterin an und absolvierte dann ein WDR-Volontariat in Köln. Ihre Moderations-Karriere startete sie in der „Lokalzeit Südwestfalen“, die sie ab jetzt als Führungskraft verantwortet.

„Der Wechsel in eine ganz andere journalistische Position ist für mich eine spannende Herausforderung“, sagt Anne Willmes. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem Team in Siegen die besten Geschichten aus Südwestfalen auf alle WDR-Kanäle zu bringen.“

Die WDR-Landesstudios: Wichtige Anker in der Region

Die Landesstudios des WDR liefern regionale Inhalte aus Nordrhein-Westfalen für sämtliche Programme des WDR und auch für die ARD. Sie veröffentlichen Nachrichten und Geschichten auf wdr.de und liefern Regionales für die verschiedene Social-Media-Kanäle des WDR. Mit den Lokalzeit-Ausgaben im Fernsehen erreichen die Studios um 19:30 Uhr regelmäßig mehr als ein Viertel des TV-Publikums in NRW. Auf WDR 2 werden die Hörerinnen und Hörer direkt aus den Landesstudios von 6:30 Uhr bis 17:30 Uhr immer live zur halben Stunde mit Informationen aus ihrer Region versorgt.

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