EPEU Next Level Europa AG

EPEU Next Level Europa AG stärkt strategische Position durch Übernahme ausgewählter immaterieller Unternehmenswerte

Zürich / Düsseldorf (ots)

Die EPEU Next Level Europa AG hat im Rahmen einer vertraglich geregelten Transaktion ausgewählte immaterielle Unternehmenswerte von der CONZEPT IMMOBILIEN + SOLAR UG übernommen. Mit dem Schritt baut die Gesellschaft ihre strategische Grundlage gezielt aus und schafft zusätzliche Voraussetzungen für die Weiterentwicklung ihrer geschäftlichen Aktivitäten.

Die übertragenen Werte umfassen insbesondere geschäftliche Beziehungen, digitale Ressourcen, Domainrechte sowie weitere immaterielle Grundlagen aus den Bereichen Immobilien und Solar-/Photovoltaik. Die Übertragung erfolgte in geordneter Form und unterstützt die Bündelung bestehender Marktkenntnisse und Netzwerke in einer neuen unternehmerischen Struktur.

Die EPEU Next Level Europa AG mit Sitz in Zürich konzentriert sich auf zukunftsorientierte Lösungen im Energiebereich. Mit ihrem Schwerpunkt auf innovativen Heiz- und Systemlösungen verfolgt das Unternehmen das Ziel, effiziente, nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Angebote für private und gewerbliche Anwendungen bereitzustellen.

Durch die Übernahme dieser immateriellen Unternehmenswerte stärkt die EPEU Next Level Europa AG ihre operative Basis und schafft Freiräume für den weiteren Ausbau ihrer Marktposition. Die Gesellschaft verbindet technologische Innovation mit unternehmerischer Klarheit und richtet ihre Aktivitäten konsequent auf die Erschließung zukunftsfähiger Geschäftsfelder aus.

Die Transaktion steht für einen geordneten Übergang bestehender Werte in eine neue strategische Ausrichtung. Im Mittelpunkt stehen dabei Kontinuität, wirtschaftliche Nutzung und eine langfristig ausgerichtete Unternehmensentwicklung.

Über die EPEU Next Level Europa AG

Die EPEU Next Level Europa AG entwickelt und vertreibt innovative energienahe Lösungen. Das Unternehmen richtet seine Tätigkeit auf Effizienz, Nachhaltigkeit und praxisnahe Anwendbarkeit aus und positioniert sich als zukunftsorientierter Anbieter im europäischen Markt.

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