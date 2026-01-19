Motor Presse Stuttgart

Leser von promobil und CARAVANING wählen die beliebtesten Modelle in 17 Kategorien

Auszeichnungen auf der CMT verliehen

Stuttgart (ots)

Zum Auftakt der Stuttgarter Urlaubsmesse CMT wurden am 17. Januar 2026 die Sieger der großen Leserwahl von promobil und CARAVANING ausgezeichnet. In 17 Kategorien kürten die Leserinnen und Leser ihre Favoriten aus dem aktuellen Angebot an Reisemobilen und Wohnwagen - eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche.

Mehr als 20.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben abgestimmt, rund 12 Prozent mehr als im Vorjahr. "Das Interesse an Reisemobilen und Caravans ist ungebrochen - und wächst weiter", sagt Dominic Vierneisel, Chefredakteur von promobil. "Viele unserer Leser verfügen über jahrelange Erfahrung und haben bereits mehrere Fahrzeuge besessen. Genau deshalb hat diese Wahl in der Branche ein so hohes Gewicht."

Zur Wahl standen 274 Modelle und Baureihen sowie 23 Basisfahrzeuge - vom Campingbus bis zum Luxusliner. In den meisten der elf Reisemobil-Kategorien setzen sich erneut die Vorjahressieger durch. Für Aufmerksamkeit sorgte ein Newcomer: Der Frankia Noctra erreichte auf Anhieb Platz drei bei den Teilintegrierten über 75.000 Euro. "Ein bemerkenswertes Ergebnis für ein Modell, das erst seit wenigen Monaten auf dem Markt ist", so Vierneisel.

Bei den Caravans des Jahres dominierte erneut Fendt die oberen drei Kategorien von der Mittel- bis zur Luxusklasse. In der unteren Mittelklasse setzte sich erstmals der Hobby Ontour an die Spitze. "Auffällig ist außerdem der zweite Platz des Next 380 in der Kompaktklasse", sagt Ingo Wagner, Chefredakteur von CARAVANING. "Das zeigt, dass leichte, kompakte und zugleich hochwertige Konzepte zunehmend gefragt sind."

Als erfolgreichste Importmarke behauptete sich sowohl bei Reisemobilen als auch bei Caravans erneut Adria. Die Erstplatzierten aller Kategorien sowie Fotos der Sieger stehen unter https://www.motorpresse.de/presse/news/leserwahl-promobil-caravaning-2026 zum Download bereit. Die vollständigen Ergebnisse erscheinen in den Märzausgaben von CARAVANING und promobil (ab 12. Februar 2026 im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich, auch als E-Paper). Online sind alle Ranglisten unter www.promobil.de abrufbar.

