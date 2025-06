EPEU Next Level GmbH

Energiepolitik am Scheideweg: EPEU Next Level Europa AG warnt vor Rückschritt durch neuen Gas-Fokus

Zürich/Duisburg (ots)

Die EPEU Next Level Europa AG sieht die aktuelle energiepolitische Ausrichtung der Deutschen Bundesregierung kritisch. Mit der Ernennung von Katherina Reiche zur Bundesministerin für Wirtschaft und Energie und der damit verbundenen Priorisierung von Gaskraftwerken als Brückentechnologie droht eine erneute Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Die EPEU Next Level Europa AG mahnt, die Lehren der Energiekrise ernst zu nehmen und den Fokus konsequent auf nachhaltige und innovative Lösungen zu richten.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie anfällig Gas als Energieträger für geopolitische Spannungen, Preisschwankungen und Versorgungsunsicherheiten ist", erklärt Holger Michael Konnes, Geschäftsführer der EPEU Next Level Europa AG. "Ein Rückschritt in Richtung fossiler Technologien widerspricht nicht nur den Klimazielen, sondern gefährdet auch die langfristige Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Europa."

Das Unternehmen plädiert für eine technologieoffene Energiepolitik, die gezielt Innovationen fördert und Investitionen in erneuerbare Energien sowie zukunftsweisende Technologien wie Wasserstoff und Plasma-Verfahren ermöglicht. "Es braucht jetzt einen klaren politischen Rahmen, der nachhaltige Lösungen priorisiert, statt kurzfristige fossile Brücken zu bauen", so Konnes weiter. "Nur so kann Europa eine sichere, bezahlbare und klimaverträgliche Energiezukunft gestalten."

Die EPEU Next Level entwickelt und vertreibt innovative Wasserstoff-Plasma-Technologien für eine emissionsfreie Wärme- und Energieversorgung. Die Lösungen des Unternehmens stehen für Effizienz, Klimaschutz und Versorgungssicherheit.

"Wir appellieren an die politischen Entscheidungsträger, die Verantwortung für kommende Generationen ernst zu nehmen und mutig in nachhaltige Technologien zu investieren. Die Zukunft der Energieversorgung darf nicht auf kurzfristigen Kompromissen beruhen, sondern muss auf Innovation und Unabhängigkeit setzen", betont Konnes abschließend.

