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Große Gefühle in der „Sendung mit dem Elefanten“: Gefühle-Special gewinnt Prix Jeunesse International

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Köln (ots)

Der WDR freut sich über eine Auszeichnung beim prestigeträchtigen Prix Jeunesse International, wo alle zwei Jahre herausragende Beiträge fürs Kinderprogramm ausgezeichnet werden. Die Spezialfolge „Wo stecken die Gefühle?“ gewinnt bei der Preisverleihung im bayrischen Freimann einen Preis in der Kategorie „Up to 6 Years Non-Fiction“. In dem Special geht es um die großen Gefühle, die Kinder täglich begleiten – zum Beispiel Wut, Angst und Freude. Einfühlsam und auf Augenhöhe zeigt die Sendung, wie Kinder ihre Gefühle in der Kita erleben – und wie sie damit umgehen.

Für dieses Special hat Filmemacher Markus Tomsche Kita-Kinder in Köln zwei Wochen lang begleitet und echte Gefühle in starken Momentaufnahmen eingefangen. Die Regisseurinnen Martina Heid und Malin Büttner haben zusammen mit ihm einfühlsame Kinderportraits erstellt. Die Szenen schaffen eine besondere Nähe, weil die Zuschauerkinder diese Situationen aus ihrem eigenen Alltag kennen.

Echte Gefühle zeigt zum Beispiel Konstantin, der viel Mut braucht, um seine Angst beim Zirkustraining zu überwinden. Oder Elisabeth, die einen doofen Tag in der Kita hat. Außerdem haben die Freunde Luka und Evangelos einen Streit und müssen erst lernen, wie sie sich wieder vertragen. Beim Gefühle-Entdecken helfen auch Elefant und Hase, Knolle und die beliebten Protagonist:innen der Sendung und Eva Sauter, die in ihrem Song davon singt, warum auch das Herz manchmal unsichtbar verletzt sein kann.

Die preisgekrönte Folge steht auf der Seite der „Sendung mit dem Elefanten“ in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Der Prix Jeunesse International gilt als der angesehenste Preis für internationales Kinderfernsehen. Er wird seit 1964 alle zwei Jahre beim Bayerischen Rundfunk verliehen. Zum Prix Jeunesse 2026 wurden insgesamt 439 Sendungen aus 51 Ländern eingereicht, rund 60 davon schafften es in die Endrunde.

Fotos finden Sie unter ard-foto.de.

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