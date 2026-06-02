Korrektur: / (Jetzt bewerben: WDR-Kinderrechtepreis zeichnet erstmals Projekt für Medienkompetenz aus)

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Köln (ots)

folgender Satz wurde hinzugefügt im vorletzten Absatz, letzter Satz:

'Schirmherrin ist in diesem Jahr, anlässlich des Jubiläums des Preises, Dr. Katrin Vernau'.

Jetzt bewerben: WDR-Kinderrechtepreis zeichnet erstmals Projekt für Medienkompetenz aus

Der WDR vergibt in diesem Jahr zum 16. Mal den Kinderrechtepreis. Erstmals geht eine der insgesamt drei Auszeichnungen an ein Medienkompetenz-Projekt. Bis zum 7. Juli 2026 können sich Kinder, Erwachsene und Institutionen aus Nordrhein-Westfalen für den Kinderrechtepreis bewerben. Aus den Bewerberprojekten wählen erwachsene Jurorinnen und Juroren sowie eine Kinderjury drei Projekte aus, die sich engagiert, kreativ und nachhaltig für die Interessen von Kindern einsetzen.

Wer ein Medienkompetenz-Projekt für den Kinderrechtepreis einreichen möchte, sollte Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, Medien kritisch, selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu nutzen, damit sie sich im digitalen Alltag sicher bewegen und sich aktiv an gesellschaftlichen Diskussionen beteiligen können. Ziel ist es, das Kinderrecht auf Information, Bildung, Beteiligung und Schutz zu stärken.

WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: „Deepfakes, Fakenews und Propaganda sind leider längst auch in den Kinderzimmern angekommen. Deshalb ist es unverzichtbar, Kinder und Jugendliche von Anfang an fit zu machen für die Nutzung digitaler Medien. Und daher bin ich froh, dass wir diesmal auch ein herausragendes Projekt zur Förderung der Medienkompetenz junger Menschen würdigen werden“.

Mit dem Kinderrechtepreis, der in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiert, will der WDR Menschen in NRW sichtbar machen, die sich vorbildlich für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention einsetzen und versuchen, strukturelle Veränderungen zugunsten von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren herbeizuführen. Schirmherrin ist in diesem Jahr, anlässlich des Jubiläums des Preises, Dr. Katrin Vernau.

Die Preisverleihung findet am 20. November 2026 statt, dem Internationalen Tag der Kinderrechte. Das Preisgeld von 6.000 Euro wird unter den Gewinnerprojekten aufgeteilt. Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen finden sich hier: kinderrechtepreis.wdr.de.

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