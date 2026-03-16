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ARD Nachrichtentag am 19. März – @weltspiegel geht auf Instagram live

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Köln (ots)

Wie wird unabhängige Berichterstattung gewährleistet? Wie entstehen Nachrichten? Nach welchen Kriterien werden Themen in Redaktionssitzungen ausgewählt? Diese Fragen rund um Nachrichten- und Informationskompetenz stehen beim bundesweiten ARD Nachrichtentag am 19. März im Mittelpunkt.

Am Aktionstag präsentieren alle neun Landesrundfunkanstalten gemeinsam, was den öffentlich-rechtlichen Nachrichtenjournalismus auszeichnet. Der WDR ist mit sieben Mitmach-Angeboten dabei – und gewährt Einblicke in Planungs-, Recherche- sowie Produktionsprozesse.

So spricht Weltspiegel-Moderatorin Isabel Schayani ab 16:30 Uhr live auf Instagram mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den Auslandsstudios über ihren journalistischen Arbeitsalltag. Gudrun Engel (Korrespondentin und Leiterin des Studios in Washington) sowie Sophie von der Tann (Korrespondentin im Studio Tel Aviv) werden unter anderem zugeschaltet sein. Jeder, der interessiert ist, kann die Gespräche live im Stream verfolgen – ohne Anmeldung.

WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: „Verlässliche Nachrichten sind für unsere demokratische Gesellschaft essenziell. Genau deshalb öffnen wir am ARD Nachrichtentag unsere Türen: Wir zeigen, wie wir im WDR recherchieren, Fakten prüfen und Hintergründe erklären. Und wie viel Leidenschaft und Verantwortung im Journalismus steckt.“

Das spiegelt sich auch im Programm wider: WDR aktuell sendet am 19. März live aus einem „Gläsernen Studio“ in Bad Laasphe. Mehrere Schulklassen haben sich bereits angemeldet, Kurzentschlossene sind jedoch ebenfalls willkommen. Im WDR Studio Dortmund und bei den 1LIVE Infos haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, in Nachrichtenworkshops das journalistische Handwerk zu erlernen und dürfen zum Schluss selbst Radionachrichten einsprechen.

Im Rahmen des MausKlasse‑Projektangebots vom MausRadio werden Schülerinnen und Schüler durch Reporterin Insa Backe mit Fake News konfrontiert. Diesem Thema widmet sich auch das junge Nachrichtenangebot nicetoknow in einem eigenen Workshop, in dem News-Content auf TikTok im Fokus steht. Bei einer Führung durch den Sportcampus im WDR wird jungen Menschen zudem der Redaktionsalltagder verschiedenen Angebote der Sportschau – ob auf den Social-Media-Kanälen, als Podcast, im Fernsehen oder im Radio – nähergebracht.

Weitere Hintergrundinformationen zum ARD Nachrichtentag inklusive einer Übersicht aller Angebote der ARD Häuser sind auf https://www.ard.de/die-ard/medienkompetenz/nachrichtentag-2026-102.html nachzulesen.

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

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