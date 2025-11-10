WDR Westdeutscher Rundfunk

MONOS. Die Gefängnisinsel – ARD-Thriller-Hörspielserie mit Dimtrij Schaad und Bjarne Mädel

Köln (ots)

Ein Knast ohne Mauern. 30 Gefangene und ein Wärter auf einer Insel. Doch etwas stimmt nicht auf Monos: Als ein Inhaftierter verschwindet und der Kontakt zur Außenwelt abbricht, gerät das Modellprojekt außer Kontrolle.

In der achtteiligen ARD-Thriller-Hörspielserie (Federführung WDR) verkörpert Bjarne Mädel den Gefängniswärter René. Doch auch seine eigene Vergangenheit ist nicht sauber und er hat mit den Gefangenen auf Monos mehr gemeinsam, als er zugeben würde. Häftling Micha (Dimitrij Schaad) ist seit seiner Jugend im Gefängnis. Auf Monos sollte alles besser werden. Aber als sein Mitbewohner Nils verschwindet, gerät Micha in den Fokus der anderen Gefangenen. Vor allem Nils‘ fester Freund Janusz wird misstrauisch. Dann verändert ein heftiger Sturm alles: Der Strom fällt aus, der Kontakt zum Festland bricht ab und eine nicht identifizierbare Leiche wird angespült. Endgültig zeigt sich, wer sich in den Jahren auf der Insel zum Besseren verändert hat – und wer nicht.

Jetzt geht es nicht mehr nur ums Überleben, sondern um Schuld, Vergebung und zweite Chancen. Wem kann man vertrauen? Und was ist das für ein unheimliches Dröhnen, das immer wieder über die Insel wabert wie ein ewiger Nebel?

Ab 14. November in der ARD Audiothek.

Für akkreditierte Journalist:innen stehen die Folgen vorab im Vorführraum der WDR Presselounge zum Anhören bereit.

Eine Serie in 8 Folgen à ca. 28 Minuten von Nina Meyer und Felix Engstfeld. Mit Dimitrij Schaad, Bjarne Mädel, Jannik Schümann, Wilson Gonzales Ochsenknecht, Murathan Muslu u.v.a.

Besetzung: Stefan Cordes, Ulrich Korn

Technische Realisation: Mechthild Austermann, Steffen Jahn, Sebastian Nohl

Regieassistenz: Lynn Sacha, Elena Ubrig, Farah Wind

Regie: Martin Zylka

Dramaturgie: Natalie Szallies, Felicitas Arnold

Eine Produktion der ARD 2025.

