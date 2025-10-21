WDR Westdeutscher Rundfunk

Mittendrin in Gelsenkirchen: Das WDR PopUp Studio startet am 3. November

Ein leerstehendes Ladenlokal im Herzen von Gelsenkirchen wird im November für vier Wochen lebendig. Der WDR zieht ein und ist mit seiner PopUp-Redaktion vor Ort: Mit der Maus, weiteren Highlights aus dem WDR-Programm und offenen Ohren für die Menschen aus der Region.

Vom 3. bis 29. November ist das temporäre Studio in der Bahnhofstraße 73 montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im Mittelpunkt steht der Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern: Was bewegt Gelsenkirchen? Was sind die Themen, Wünsche und Sorgen der Menschen? Die Macherinnen und Macher des WDR-Programms hören zu, sind neugierig und offen für Kritik. Und wer möchte, nimmt unsere Reporterinnen und Reporter gleich mit zu „seinen“ Orten: Zu den Orten, wo dringend etwas getan werden muss – oder zu den persönlichen Lieblingsorten.

WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: „Die Türen des PopUp Studios stehen allen offen – kostenlos und ohne Anmeldung. Die Besucherinnen und Besucher können den WDR hier ganz nah erleben und uns vor allem mitteilen, was sie von uns erwarten. Das möchten wir gerne genau wissen. Denn nur im direkten Gespräch erfahren wir, was die Menschen bewegt – und wie wir ihren Alltag, ihre Themen und ihre Perspektiven noch besser in unserem Programm abbilden können.“

Den ganzen November werden auch Highlights aus dem Programm im WDR PopUp Studio stattfinden: Das „Lokalzeit Stadtgespräch“ sendet live aus dem WDR PopUp Studio und ist im Radio zu hören. Die Redaktion von Quarks und das Team des „WDR 2 Weihnachtswunder“ sind vor Ort. „Tiere suchen ein Zuhause“ kommt zusammen mit Tierpflegerinnen und Tierpflegern aus dem Tierheim Gelsenkirchen vorbei, und der WDR Rundfunkchor lädt ein zum gemeinsamen Singen des Steigerlieds.

Auch einige bekannte WDR-Gesichter kommen nach Gelsenkirchen. Vassili Golod (Korrespondent und Leiter des ARD-Studio Kiew), Freddie Schürheck und Benni Bauerdick (1LIVE 396), Yvonne Willicks (Der Haushalts-Check) und die Moderatorinnen und Moderatoren der Lokalzeit freuen sich auf den Austausch im WDR PopUp Studio. Und natürlich schaut auch die Maus vorbei – mit verschiedenen Themen im Gepäck.

Die aktuelle Programmübersicht des PopUp Studios gibt es hier: WDR PopUp Studio in Gelsenkirchen

