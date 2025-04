WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR-Moderatorin Sabine Heinrich läuft den Hermann

Der Hermannslauf: 31 Kilometer vom Hermannsdenkmal bei Detmold bis zur Sparrenburg in Bielefeld. Er gilt als eine der härtesten Laufstrecken im Land: 31 Kilometer bergauf und bergab, querfeldein, über Waldwege und Asphaltstraßen. 8000 Läuferinnen und Läufer kommen am 27. April 2024 nach OWL, um ihre Grenzen auszutesten. Eine von ihnen ist WDR Moderatorin Sabine Heinrich. Sie plant seit Jahren, einmal den „Hermann“ zu laufen. In diesem Jahr – genau 100 Jahre nach dem ersten Hermannslauf - ist es so weit und ein WDR-Team begleitet sie.

„Davon träume ich seit Jahren: 7.999 Hermannsläuferinnen und -läufer … und ich. 31,3 Kilometer über Stock und Stein. Berg, Tal, durch den Wald und über ´ne Panzerstraße. Mörderische Treppenstufen rauf und ´ne elegante Promenade wieder runter. Vom Hermann zur Sparrenburg. Das ist Kult in Ostwestfallen, ach Quatsch im ganzen Westen. Ich freue mich auf 31 Kilometer und 1000 Begegnungen mit den Menschen in unserem Land.“

Sabine Heinrich ist schon bei den Vorbereitungen in der Region mit dabei

Der Hermannslauf ist mehr als ein Volkslauf – er ist ein Kulturereignis in NRW, das Menschen verbindet. Familien, die direkt an der Laufstrecke wohnen, schmücken ihre Häuser und Vorgärten und stellen Stühle und Bänke für die Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Türe. 800 Ehrenamtliche aus Sportvereinen, Freiwilliger Feuerwehr, ASB, THW und DRK sind Jahr für Jahr am letzten Sonntag im April für die Sportlerinnen und Sportler da. Sie sichern die Strecke, reichen Getränke, feuern an und versorgen erschöpfte Läuferinnen und Läufer.

Schon vor dem Startschuss ist Sabine Heinrich in der Region unterwegs und trifft die, ohne die der Hermannslauf nicht möglich wäre. Sie besucht die Freiwillige Feuerwehr Jöllenbeck, die mit zig Ehrenamtlichen Verpflegungsposten für die Sportler und Sportlerinnen vorbereitet. Auch Zuschauerinnen und Zuschauer wollen essen und trinken – Großkampftag für die Restaurants und Kneipen an der Strecke.

Sabine Heinrich hilft Wirtin Silke Böhler und packt mit an: westfälischen Kartoffelsalat machen und Getränke kalt stellen. Dabei darf aber Sabines Training nicht zu kurz kommen - der Hermannslauf gilt als einer der schwersten Volksläufe. Mal sehen, ob Sabine Heinrich die Strecke meistert oder ob sie abbrechen muss.

Ein Film von Brigitte Büscher, Christian Dassel, Gereon Helmes und Nils Laschin

Sendetermin: WDR Fernsehen, 02. Mai 2025, 20:15 Uhr

Redaktion: Monika Pohl

