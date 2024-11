WDR Westdeutscher Rundfunk

Neue „Feuer & Flamme“-Folgen ab Januar im WDR

Die beliebte WDR-Dokutainmentreihe „Feuer & Flamme“ geht mit sechs neuen Folgen in die neunte Staffel: Zu sehen ab dem 16. Januar 2025 jeweils donnerstags um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen und mittwochs vorab in der ARD Mediathek.

Nach dem Wach-Wechsel in der vergangenen Staffel von Bochum nach Duisburg stehen dieses Mal der Löschzug und Rettungsdienst der Wache 3 in Hamborn sowie die Luftrettung mit spektakulären Einsätzen des Christoph 9 im Mittelpunkt. Dabei geben die Einsatzkräfte der Feuerwehr Duisburg hautnahe Einblicke in ihren Berufsalltag. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet eine mitreißende Mischung verschiedener Einsätze, die teilweise selbst erfahrene Feuerwehrleute in Erstaunen versetzen. In der ersten Folge geht es neben einem Autobahnunfall mit Luftrettung beispielsweise um einen Brand in einem Mehrfamilienhaus und um einen Mann, der einen Finger in seinem Briefkasten eingeklemmt hat.

Die Duisburger Einsatzkräfte wurden über einen Zeitraum von 70 Tagen rund um die Uhr begleitet. Dabei kamen auch spezielle Bodycams zum Einsatz, die den authentischen und unmittelbaren Einblick in die Arbeit der Feuerwehr ermöglichen – ein Markenzeichen des einzigartigen Charakters von „Feuer & Flamme“.

Passend zum Start der neunten Staffel bietet der WDR erneut den begleitenden Videopodcast „Feuer & Flamme – Der Podcast“ in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen an. Die insgesamt zehn neuen Podcast-Folgen stehen ab dem 9. Januar 2025 im wöchentlichen Rhythmus parallel zur Ausstrahlung im WDR Fernsehen online zur Verfügung.

„Feuer & Flamme“ ist eine Produktion der SEO Entertainment GmbH im Auftrag des WDR. Verantwortliche Redakteurin beim WDR ist Silke Schnee.

