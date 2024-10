WDR 4 lädt ein zum Krimi-Rätsel mit Bastian Pastewka

WDR Westdeutscher Rundfunk

Ein Abend voller Spannung und Rätselspaß erwartet die Hörerinnen und Hörer von WDR 4 am 31. Oktober um 18 Uhr. Hörspiel-Liebhaber Bastian Pastewka präsentiert einen echten Krimi-Klassiker aus dem WDR-Archiv: „Inspektor Hornleigh auf der Spur: Der Tod greift ein“ aus dem Jahr 1963 – und das live im Radio.

„In unserem Krimirätsel geht es auch um den nostalgischen Charme dieser 1963er-Produktion, die 60 Jahre nicht wiederholt worden ist. Wir machen uns auf die Spur der Darsteller und der Historie der gesamten Reihe. Und das drei Stunden lang, live bei WDR 4. Ich drehe durch vor Freude!“, erklärt Pastewka.

Das Besondere an diesem Krimi-Abend: Die Hörerinnen und Hörer werden aktiv in die Ermittlungen einbezogen! Gemeinsam mit Bastian Pastewka und WDR 4-Moderator Bastian Bender tauchen die Zuhörer in die spannende Welt von Inspektor Hornleigh ein. Doch bevor der Fall gelöst wird, wird die Aufnahme gestoppt – und jetzt sind Sie gefragt: Wer war der Täter? Senden Sie Ihre Vermutungen per Sprachnachricht über die WDR 4-App und helfen Sie den Ermittlern, den Fall zu knacken. Hilfreiche Tipps gibt es von "Hilfs-Wachtmeister" Bastian Pastewka höchstpersönlich.

Ein Knisterkrimi zu Halloween

„Inspektor Hornleigh auf der Spur“ ist ein echter Klassiker. Bereits 1937 ermittelte die britische Radiofigur zum ersten Mal und zog die Hörer in ihren Bann. In Deutschland erlebte der Inspektor ab 1960 im WDR seine Blütezeit, doch damals durften die Hörer nur zu Hause miträtseln. Jetzt können sie endlich ihre Spürnase beweisen!

Der Fall spielt in einem edlen Londoner Club, wo ein erfolgreicher Geschäftsmann tot aufgefunden wird. Inspektor Hornleigh und sein Assistent Bingham stoßen auf eine Vielzahl von Verdächtigen – vom Geschäftspartner bis hin zum Neffen. Doch wer hat den entscheidenden Fehler gemacht?

Schalten Sie ein, rätseln Sie mit und erleben Sie einen kriminell guten Abend bei WDR 4 – am 31. Oktober um 18 Uhr.

