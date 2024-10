WDR Westdeutscher Rundfunk

Showcase WDR-Serien mit prominenter Besetzung beim Film Festival Cologne (FFCGN)

von Polit-Thriller über Psychodrama bis Komödie: Zahlreiche Serien sind beim WDR in Entwicklung oder gerade in Produktion. Erste Inhalte von insgesamt sieben Serien-Produktionen präsentiert der WDR im Rahmen eines Showcase beim diesjährigen Film Festival Cologne (FFCGN). Dazu zählen u.a. das utopische Drama „A Better Place“, der Polit-Thriller „Das zweite Attentat“, die internationale Coming-Of-Age-Comedy „Video Nasty“, die deutsche Adaption der BBC-Sticom „Ghosts“, die packende Serie „Hundertdreizehn“ und das erotische Psychodrama „Verlangen“ (ausführliche Infos s. Medieninformation in der WDR-Presselounge).

Zum Showcase WDR-Serien laden wir Sie herzlich ein, am

Samstag, 19. Oktober, 18:00 – 19:00 Uhr

Filmpalast, Kino 7

Hohenzollernring 22, 50672 Köln

Es werden erste Ausschnitte gezeigt und die ganze erste Folge von „Video Nasty“. Die Filmschaffenden und Verantwortlichen des WDR werden für Fragen zur Verfügung stehen, darunter:

Anna Schudt (Schauspielerin) und Rick Ostermann (Regisseur) für „Hundertdreizehn“, Christina Do Rego (Schauspielerin) und Eva Holtmann (Produzentin) für „Ghosts“, Alessija Lause, Shiva Gholamianzadeh (Schauspielerinnen) und Mario Krebs (Produzent) für „Das zweite Attentat“, Anne Zohra Berrached (Regisseur) und David Keitsch (Produzent) für „A Better Place“, die Schauspielerinnen und Schauspieler Justin Daniel Anene, Cal O’Driscoll und Leia Murphy sowie Showrunner Hugh Travers für „Video Nasty“, Silke Eggert (Autorin) und Julia Röskau (Produzentin) für „Verlangen“.

Vom WDR stehen u.a. für Gespräche zur Verfügung: Alexander Bickel (Leitung Programmbereich Fiktion), Elke Kimmlinger (Redaktion „Das zweite Attentat“, „Hundertdreizehn“), Anke Hirschel (Redaktion „Ghosts“), Frank Tönsmann (Redaktion „A Better Place“, „Video Nasty“).

Moderiert wird die Veranstaltung von Janine Breuer-Kolo.

