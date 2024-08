FERNSEHEN und RADIO / WDR Fernsehen und WDR 3, Samstag, den 17. August 2024, ab 20.15 Uhr

WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR Fernsehen und WDR 3, Samstag, den 17. August 2024, ab 20.15 Uhr

WDR Fernsehen und das Kulturradio WDR 3 präsentieren Klassik-Events der Spitzenklasse

Bei WDR Fernsehen und dem Kulturradio WDR 3 steht das Abendprogramm am Samstag, den 17. August 2024, ganz im Zeichen herausragender Klassik-Events. Um 20.15 Uhr übertragen beide Programme das hochkarätig besetzte NRW Sommerkonzert mit Highlights aus Filmmusik, Klassik und Oper. Im Anschluss schalten beide um 21.45 Uhr live nach Bodø (Norwegen) zum Eurovision Young Musicians (EYM), dem ESC der klassischen Musik mit Europas Star-Nachwuchs im Wettbewerb.

Das Open-Air-Konzert vor dem Kölner Dom ist ein Highlight des Konzertsommers und gleichzeitig Teil des „NRW-Tags“, an dem sich das Bundesland mit einem Bürgerfest in der Kölner Innenstadt präsentiert. Unter der Leitung von Frank Beermann spielt die Nordwestdeutsche Philharmonie aus Herford die schönsten und populärsten Melodien aus Filmmusik, Klassik und Oper. Als Solisten treten auf: der weltweit gefeierte Tenor Joseph Calleja und die ebenso gefeierte Sopranistin Ruzan Mantashyan, die Geigenvirtuosin Sayaka Shoji und das Berliner Saxophonquartett clair-obscur. Zudem wird einer der größten Opernkomponisten besonders geehrt: Denn vor 100 Jahren starb Giacomo Puccini. Aus seinen größten Opern „La Bohème“ und „Tosca“ werden die mitreißendsten Arien geboten. Außerdem ist das NRW Sommerkonzert zu den Sternen unterwegs: mit Filmmusik von John Williams für „Superman“ und einem absolut virtuosen Geigenstück von Niccolò Paganini. Durch das Konzert führt die WDR-Moderatorin Anna Planken.

Der Eurovision Young Musicians (EYM) ist einer der wichtigsten Wettbewerbe für Nachwuchsmusikerinnen und -musiker in Europa und das klassische Gegenstück zum weltberühmten „Eurovision Song Contest“. Schon so mancher Top-Star, der heute die Konzerthäuser der Welt füllt, hat seine Karriere bei diesem Wettbewerb begonnen.

Für Deutschland schickt die ARD unter Federführung des WDR den 17-jährigen Fabian Egger (Querflöte) aus Traunstein ins Rennen. Er hat sich unter zahlreichen hochbegabten Hoffnungsträgern der deutschen Nachwuchsszene durchgesetzt – und darf sich nun mit den Besten Europas messen. Er hat bereits mit hochrangigen Orchestern wie dem Leipziger Symphonieorchester gespielt, erhielt eine Hochbegabtenförderung am Mozarteum in Salzburg und beeindruckt als Solist und Komponist. 2020 bis 2023 studierte er als Jungstudent an der Münchner Musikhochschule, seit 2023 absolviert er dort trotz seines jungen Alters bereits ein Bachelor-Studium.

In diesem Jahr findet der EYM im malerischen Bodø (Norwegen) statt, der diesjährigen europäischen Kulturhauptstadt. Zwischen Fjorden und unberührten Küstenlandschaften treten Musikerinnen und Musiker im Alter von 13 bis 21 Jahren aus elf Ländern gegeneinander an. WDR 3-Moderator Daniel Finkernagel führt durch die Live-Sendung.

