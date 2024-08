WDR Westdeutscher Rundfunk

Philipp Ahmann wird neuer Chefdirigent des WDR Rundfunkchores

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Ab der Saison 2025/2026 übernimmt Philipp Ahmann die Leitung des WDR Rundfunkchores für zunächst drei Jahre. Der 1974 in Rheine geborene Künstler war zuvor u.a. Chefdirigent beim MDR Rundfunkchor und beim Vokalensemble des NDR.

„Philipp Ahmann ist einer der renommiertesten Chordirigenten Deutschlands“, so WDR-Intendant Tom Buhrow. „Er ist mit den besonderen Aufgaben eines Rundfunkchores bestens vertraut und somit die ideale Besetzung, um die zahlreichen Projekte dieses vielseitigen Ensembles weiterzuentwickeln.“

Mit dem WDR Rundfunkchor verbindet Philipp Ahmann durch zahlreiche Einsätze als Gastdirigent bereits eine langjährige Zusammenarbeit. "Ich kenne den Chor schon sehr lange und habe ihn immer als sehr motiviert und leistungsstark erlebt“, so Ahmann. „Umso mehr freue ich mich auf die gemeinsame musikalische Arbeit und übernehme als Chefdirigent gerne die Verantwortung für die künstlerische Entwicklung des Chores."

Nach seiner musikalische Ausbildung an der Kölner Musikhochschule dirigierte Philipp Ahmann in den vergangenen Jahren zahlreiche bekannte Orchester der Alten und Neuen Musik im In- und Ausland, u.a. das Concerto Köln, das Leipziger Barockorchester, das Ensemble Resonanz und die Nederlandsen Bachverening.

Zu Ahmanns Repertoire zählen A-cappella-Werke ebenso wie große oratorische Kompositionen von Barock über die Wiener Klassik bis hin zur Moderne. Für sein Kooperationsprojekt „A KIND OF…CHORAL MUSIC“ mit den Jazztagen Leipzig und dem MDR Rundfunkchor erhielt er 2024 den Deutschen Jazzpreis.

Das Antrittskonzert von Philipp Ahmann als Chefdirigent des WDR Rundfunkchores ist für September 2025 geplant.

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell